Plus belle la vie spoiler : la police découvre la vérité sur Basile et l’origine de la contamination ! (31 octobre 2025)

La vérité va éclater dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet demain, dans l’épisode du vendredi 31 octobre, alors que Basile est mort, Eric et Idriss vont découvrir la vérité à son sujet !











Dans sa chambre : perruque, barbe et veste militaire ! Ils comprennent que c’est lui qui s’est fait passer pour un sdf afin d’agresser Laura et mettre en place la fausse malédiction.

Gabriel décide de prendre le risque de se rendre à la résidence pour trouver comment Basile aurait pu empoisonner les résidents… Sur place, avec Idriss, ils découvrent des bestioles mortes devant la bouche d’aération dans la chambre. Gabriel annonce à Idriss que c’est l’air en provenance de la VMC qui a tué les bestioles ! Ils comprennent donc que tous les habitants de la résidence sont en danger de mort, il faut évacuer tout le monde en urgence.



Eric et Idriss procèdent à l’évacuation mais Baptiste ne trouve pas Mathis ! Yolande fait remarquer qu’elle l’a vu partir avec Noémie…