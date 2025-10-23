Jessica Thivenin annonce son divorce avec Thibault Garcia !



C’est une page qui se tourne pour l’un des couples les plus emblématiques de la télé-réalité française.

Dans un message publié sur Instagram, Jessica Thivenin a annoncé que Thibault Garcia, son mari depuis plusieurs années, avait pris la décision de divorcer. Une rupture que la jeune femme dit vivre avec douleur mais aussi avec dignité.











« Depuis quelques jours, Thibault a pris la décision de divorcer. Je n’ai pas d’autre choix que d’accepter cette réalité, d’accepter qu’il ne m’aime plus », a-t-elle écrit dans un long texte partagé à ses abonnés.

Une histoire née sous les caméras

Jessica et Thibault se sont rencontrés sur le tournage de l’émission Les Marseillais, sur W9. Leur idylle, née sous l’œil des caméras, avait rapidement conquis les téléspectateurs. Après plusieurs années d’amitié et de complicité, le couple officialise sa relation en 2017 avant de se marier l’année suivante.

Installés à Dubaï, les deux influenceurs partageaient régulièrement leur quotidien de parents avec leur communauté. Ensemble, ils ont eu deux enfants : Maylone, né en 2019, et Leewane, née en 2021.



« Mes rêves viennent de s’écrouler »

Dans son message, Jessica confie avoir vu son « rêve de famille » s’effondrer.

« Mon rêve à moi, c’était d’avoir une famille, de construire quelque chose de solide, d’élever mes enfants dans l’amour et la stabilité », écrit-elle. « Mon monde, ma vie, mes rêves viennent de s’écrouler. »

Malgré la tristesse, la jeune femme assure vouloir rester forte pour ses enfants : « Nous avons une famille, des enfants, et ils restent ce qu’il y a de plus précieux au monde pour moi. »

Une séparation sous le signe du respect

Jessica Thivenin, consciente de l’attention médiatique entourant sa vie privée, a tenu à appeler à la bienveillance : « Je demande simplement à chacun d’être indulgent, de ne pas attiser la haine. »

Elle conclut son message avec espoir : « Je ne suis pas la première, et je ne serai pas la dernière à être une maman divorcée. Je garde foi en l’avenir, même si aujourd’hui, j’ai mal. »

La fin d’une époque pour les fans des Marseillais

Cette séparation marque la fin d’un couple devenu symbole de longévité dans l’univers de la télé-réalité. Ensemble, Jessica Thivenin et Thibault Garcia avaient réussi à construire une vie de famille et à mener de front leurs carrières d’influenceurs. Leur rupture, annoncée avec pudeur et émotion, a profondément ému leurs fans, qui leur ont adressé des milliers de messages de soutien sur les réseaux sociaux.