Plus belle la vie spoiler : Apolline et Ophélie s'évadent mais... (9 octobre 2025)



Publicité





Apolline et Ophélie vont enfin réussir à s’évader demain dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du jeudi 9 octobre 2025, alors que leur ravisseur menace de mettre le feu et les laisser mourir, Apolline trouve la force de passer à l’action.











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : une découverte macabre, un danger, les résumés jusqu’au 24 octobre 2025

La jeune femme est au plus mal mais trouve de quoi rompre leurs liens au sol. Elle donne l’objet à Ophélie, plus en forme qu’elle, pour qu’elle réussisse à lui enlever ses liens aux pieds. Ophélie y parvient, Apolline sort ensuite et trouve le sécateur pour couper les liens d’Ophélie ! Les deux jeunes femmes prennent la fuite.

Malheureusement, Florian réussit à rattraper Ophélie. Mais Apolline a réussi à prendre la fuite malgré son état de santé inquiétant. Florian pense qu’elle ne lui échappera pas mais il passe près d’elle sans la voir… Elle semble avoir réussi mais Ophélie reste en grand danger.



Publicité





Pendant ce temps là, la police se rapproche de la vérité. Ils ont identifié Florian Denelle et ont compris qu’il retenait Apolline et Ophélie en forêt…