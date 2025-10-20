Star Academy, les évaluations du 20 octobre : Ambre, Anouk et Léa au dessus, Ema se loupe, le résumé complet



Publicité





Star Academy, les évaluations du 20 octobre 2025 – C’est ce matin qu’avait lieu les toutes premières évaluations de la Star Academy 2024. Un grand moment de pression et de stress pour les académiciens alors que les trois moins bons seront nominés mercredi soir !





Cette saison alors qu’ils sont nombreux, les élèves sont divisés en deux groupes par ordre alphabétique. Le premier passait ce matin et le second passera mardi matin.







Publicité





Cette semaine, le choix de chanson est libre sur le thème histoire personnelle.

Star Academy : Léo ouvre le bal des évaluations

C’est Léo qui ouvre le bal sur « Home » de Good Neighbours. Il s’accompagne à la guitare, c’est très joli. A la fin, Michaël sur le demande son point fort et son point faible. Léo parle de sa technique vocale en point faible car il n’a jamais pris de cours de chant; et l’interprétation et l’émotion en points forts. De retour au château, les autres l’applaudissent.



Publicité





Ambre passe ensuite sur « Abracadabra » de Lady Gaga. Elle s’accompagne au piano, ça semble très réussi. Marlène lui pose ensuite une question : elle doit citer 3 artistes avec lesquels elle aimerait dîner et ce qu’elle leur ferait à manger. Ambre répond Calogéro, Lady Gaga et Imogen Heap, avec des pâtes pour toute le monde. Quand elle rentre, les autres élèves la félicitent.

Anouk a choisi « Je t’écris » de Grégory Lemarchal. Elle s’accompagne au piano. C’est vraiment très beau, une évaluation réussie. Michaël semble conquis.

Ema passe ensuite sur la chanson « Les étoiles » de Louane. Le prof de danse lui demande si elle a déjà appris quelque chose sur elle depuis son arrivé au château. Elle explique qu’elle n’était pas bien hier en découvrant qu’elle était en bas du classement, ça lui a fait réaliser qu’elle a une force en elle. Quand elle sort, Ema n’est pas contente d’elle et pense avoir fait trop de fautes de temps. Les autres ont aimé l’émotion.

Lenny reprend ensuite « Those Eyes » de New West. Ça semble réussi. Sofia lui demande ensuite s’il y a des personnes qu’il a envie de rendre fier avec cette aventure. Il parle de sa famille. Quand il revient au château, tout le monde le félicite.

Leane chante « Quand on vient de loin » de Corneille. Encore une jolie évaluation. Michaël lui demande ce qu’elle s’est dit en se réveillant pour la première fois au château. Elle explique s’être dit qu’elle avait une chance incroyable et qu’elle devait profiter de tout.

On poursuit avec Léa, qui a choisi le titre « Et bam » de Mentissa. C’est très joli. Marlène lui demande ensuite les 3 choses qui la rendent heureuse. Elle est émue et répond : sa famille, la musique, et les fraises. Elle rentre au château et annonce avoir raté la fin.

Bastiaan passe sur « Kid » d’Eddy de Pretto. L’interprétation est là mais vocalement c’est un peu faible par rapport aux autres. Papy a ensuite une question : quel est son objectif dans la Star Ac ? Il dit que c’est de se dépasser, se révéler et apprendre sur lui.

Et on termine cette première partie d’évaluations avec Jeanne qui a choisi « Je sais pas danser » de Pomme. Elle fond en larmes à la fin ! Jonathan pose une question à Jeanne : comment elle imagine sa vie dans 10 ans ? Elle espère avoir fondé une famille et qu’elle fera de la musique.

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : On a trouvé le niveau global très bon même si selon nous, Ambre, Anouk et Léa étaient au dessus. Ema a dégagé une jolie émotion mais elle s’est loupée rythmiquement. Verdict mercredi soir en fin de quotidienne !

Retrouvez la quotidienne ce soir à 17h25 sur TF1. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.