« Un Noël hors du temps » : votre téléfilm de Noël ce 30 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)

« Un Noël hors du temps » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 30 octobre 2025 – C’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend ce jeudi après-midi sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Un Noël hors du temps ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.



« Un Noël hors du temps » : l’histoire, le casting (inédit)

Lucy, brillante avocate ayant mis sa carrière avant sa vie personnelle, célèbre seule sa récente promotion à l’approche de Noël. C’est alors qu’elle retrouve par hasard Matt, son amour de jeunesse qu’elle n’a pas revu depuis vingt-cinq ans. Mais le lendemain, à sa grande surprise, elle se réveille dans son corps de 19 ans — et Matt est à nouveau son voisin. Doit-elle suivre les règles du voyage dans le temps et ne rien modifier au passé, ou saisir cette seconde chance quitte à bouleverser complètement son avenir ?



Avec : Eva Bourne (Lucy), Chandler Massey (Matt), Katherine Barrell (Grace), Alex Hook (Alexa)

Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « Coup de foudre au village de Noël ».

« Noël au manoir enchanté » : l’histoire et le casting

En 1903, Charles Whitley, un riche inventeur, achète une ancienne horloge pour l’offrir à sa fiancée à Noël. En tentant de la réparer, il perd soudain connaissance et se réveille… plus d’un siècle plus tard, propulsé au XXIᵉ siècle. Là, il rencontre Megan Turner, une jeune femme passionnée par les traditions de Noël, qui va tenter de l’aider à retrouver son époque — et peut-être aussi à ouvrir son cœur.

Avec : Brandy Alexander (Amber), Erin Cahill (Megan Turner), Zahf Paroo (Dan), Ryan Paevey (Charles Whitley)