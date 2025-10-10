Les Cinquante du 10 octobre : les Jaunes éliminés, Robin va-t-il abandonner ? (résumé, spoiler + replay épisode 40)



Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 40 du vendredi 10 octobre 2025 – C’est parti pour l’épisode 40 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs dans l’arène pour un nouveau jeu.











Les équipes s’affrontent. Il s’agit de se placer 10 balles de ping-pong dans un tube en se les passant avec un gobelet. Les Bleus gagnent le jeu, ils sont les premiers à se qualifier et se sauver ! Les Blancs se sauvent ensuite, c’est les Marrons qui perdent le jeu !

Les Marrons, les Jaunes et les Gris sont donc les 3 équipes en danger pour la cérémonie d’élimination. Les joueurs victorieux doivent voter pour désigner les deux équipes à sauver.

Place aux tractations et aux votes. Le Lion réunit ensuite tout le monde pour le verdict. L’équipe Grise est la première sauvée avec 9 votes sur 9. Elle est suivie de l’équipe Marron avec 8 votes sur 9. Les Jaunes sont éliminés avec seulement un vote sur 9 !



Le Lion félicite les Bleus, les Blancs, les Gris et les Marrons. Ils ne sont plus que 19 joueurs.

SPOILER le jeu va devenir individuel

Dans l’épisode de lundi, les joueurs se préparent pour la fin des équipes et le début de l’aventure en individuel. Robin pète un cable et annonce qu’il veut abandonner ! Va-t-il aller au bout ? Réponse dimanche soir.

Les Cinquante, le replay du 10 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 40 ce vendredi 10 octobre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 13 octobre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 41.