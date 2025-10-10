C à vous du 10 octobre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 10 octobre 2025, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Panthéonisation de Robert Badinter : l’INA et Flammarion s’associent pour rendre hommage à l’ancien garde des Sceaux. Sophie de Closets, présidente-directrice générale Flammarion et Agnès Chauveau, présidente-directrice générale par intérim de l’INA, sont les invitées de C à vous

🔵 Crise politique : l’Élysée appelle à “un moment de responsabilité collective”. On en parle avec Sonia Mabrouk, journaliste politique, Alix Bouilhaguet éditorialiste politique, et David Pujadas, journaliste



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Mehdi Favri, chef et co-fondateur des restaurants « Maslow » et « Fellows » à Paris

🔵 Dans la suite de C à vous :

📺 Antoine de Caunes pour l’émission « Superplan », tous les mardis à 22H50 sur Canal+

📺 Estelle Denis pour l’émission « Ça se discute », à partir du 15 octobre sur RMC Life

🎤 Marguerite pour son EP « Grandir », sortie le 26 septembre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 10 octobre 2025 à 19h sur France 5.