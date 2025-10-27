Les Cinquante du 27 octobre : quel résultat chez la Panthère ? Réponse (résumé, spoiler + replay épisode 51)



Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 51 du lundi 27 octobre 2025 – C’est parti pour l’épisode 51 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs en salle de cérémonie pour la suite du résultat des votes.











Après Neymar, le Lion annonce le nom du second joueur est sauvé : avec 9 voix sur 9, c’est Julia qui est sauvée ! Toto est éliminé.

Au château, les Blancs font leurs bagages alors que les Rouges se réjouissent de continuer l’aventure.

Après les adieux, le Lion annonce une soirée au bord de la piscine. Ils vont tous se préparer, prêts à fêter leur victoire. Tous trinquent que l’aventure devient désormais individuelle. Robin démarre son opération séduction avec les autres joueurs, de nouvelles stratégies se mettent en place.



Marco et Laura se rapprochent, tout le monde va ensuite se coucher. Le lendemain matin, Laura M. avoue à Robin que Jérémy s’était mis avec lui par stratégie pour avoir des infos. Robin est remonté.

Le Lion annonce un nouveau dans l’entre de la Panthère : Solène et Julia sont convoquées !

SPOILER quel résultat dans l’entre de la Panthère ?

Dans l’épisode de demain, Solène et Julia jouent dans l’entre de la Panthère. Mais c’est un échec et elles font perdre 2.000 euros à la cagnotte commune !

Les Cinquante, le replay du 27 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 51 ce lundi 27 octobre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 28 octobre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 52.