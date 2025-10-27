C à vous du 27 octobre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 27 octobre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Cambriolage au Louvre : deux suspects interpellés grâce à leur ADN. Laurent Valdiguie, grand reporter à Marianne, est l’invité de C à vous

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous, Zoé la Diet, diététicienne-nutritionniste et créatrice de contenu.



🔵 Son parcours hors norme, son départ de Stellantis, la voiture de demain… Carlos Tavares, ancien DG de Stellantis (2021-2024) et PDG de PSA (2014-2021) se confie dans son livre « Un pilote dans la tempête » aux éditions Plon

