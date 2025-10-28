Les Cinquante du 28 octobre : qui va perdre le jeu ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 52)



Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 52 du mardi 28 octobre 2025 – C’est parti pour l’épisode 52 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Solène et Julia sont dans l’entre de la Panthère.











Les deux joueuses échouent et font perdre 2.000 euros à la cagnotte désormais commune ! Evidemment, elles ont peur des conséquences lors de la prochaine cérémonie d’élimination.

Le Lion annonce le prochain jeu dans l’arène ! Tout le monde se prépare, il s’agit du premier jeu en individuel et ça met la pression.

Dans l’arène, les animaux protègent à un tirage au sort. Il s’agit de lancer des paires de chaussures en l’air sur une corde rouge ! Seuls 7 joueurs seront sauvés. Laura M. est la première à réussir à se qualifier. Manon réussit à son tour, suivie par Robin et Simon.



SPOILER qui va perdre le jeu ?

Dans l’épisode de demain, Kelly, Jérémy et Solène se sauvent. Marco, Neymar, Laura L. et Julia sont donc sur le banc des éliminés !

Les Cinquante, le replay du 27 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 51 ce lundi 27 octobre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 28 octobre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 52.