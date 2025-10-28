Star Academy du 28 octobre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 28 octobre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de lundi des académiciens.





Les élèves se préparent pour les évaluations. Michaël Goldman débarque avec la marraine, Charlotte Cardin, qui voulait leur faire un petit coucou avant les évaluations.







Place aux évaluations, les académiciens ont choisi une chanson parmi une playlist de Charlotte Cardin. Mélissa a choisi « Papaoutai » de Stromae. Marlène est ravie et Michaël salue la plue value de la mise en scène. Il note une faiblesse vocale et Sofia se dit mitigée vocalement.

Théo P. interprète ensuite « C’est écrit » de Francis Cabrel. Jonathan salue le fait qu’il ait amené de la danse intelligemment. Charlotte est séduite par son timbre, elle a trouvé que c’était une belle perf. Sofia dit être sur sa fin et Michaël dit que l’ensemble reste timide.



On voit en vrac : Lily, Victor, et Théo L. sur « Pour que tu m’aimes encore » de Céline Dion. On voit les commentaires sur Théo L., Papy annonce qu’il voulait trop bien faire. Jonathan a eu du mal à accrocher, Michaël dit qu’un truc chez lui le touche. Charlotte parle d’une jolie perfo.

Sarah chante « Papaoutai » de Stromae. Marlène est bluffée et émue, Michaël est emballé. Et. Charlotte dit qu’elle est fan.

Noah passe sur « Pour que tu m’aimes encore » de Céline Dion. Il a oublié toute une partie du texte. Marlène parle de sa générosité et Papy est ému. Charlotte l’a trouvé émouvant. Michaël dit que ce n’est pas une prestation réussie mais sa voix fait presque tout oublier. Il souligne le fait que c’est la plus mauvaise prestation de la matinée.

Après les évals, place au cours de chant de Sofia avec Fanny au piano. Et surprise, ils accueillent Kenji Girac ! Les académiciens sont ravis. Et Kendji annonce qu’il va emmener l’un d’eux aux NRJ Music Awards pour chanter avec lui ! Ils les auditionnent sur « Vivo per lei ». Ils passent tous les uns après les autres.

Les élèves reçoivent du courrier. C’est la liste des chansons pour les évaluations de mardi matin. Beaucoup sont soulagés mais Léane stresse, elle n’en connait aucune et ne sait pas quoi choisir. Bastiaan est perdu aussi et doute de lui.

Fanny et Lucie arrivent pour l’annonce des invités du prime. Ed Sheeran, Charlotte Cardin, le parrain et la marraine, mais aussi le groupe Katseye seront là (liste complète des chansons et élèves pressentis ici).

Sarah, Léa et Léane retrouvent Jonathan pour préparer une audition pour le duo avec les Katseye.

