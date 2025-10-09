« Les mystères de l’amour » : Jean-Luc Azoulay confirme l’arrêt sur TMC… mais annonce le retour de la série sur une autre chaîne !



Publicité





Coup de théâtre pour les fans de « Les mystères de l’amour » ! Alors que Télé-Loisirs révélait il y a quelques jours que TF1 avait décidé de mettre fin à la diffusion de la série culte sur TMC, le producteur Jean-Luc Azoulay vient d’apporter d’importantes précisions.











Publicité





Sur le réseau social X (ex-Twitter), le créateur et producteur historique de la saga a confirmé la fin de la diffusion sur TMC à la fin de l’année, mais il a également rassuré les fans : la série reviendra en 2026 sur une autre chaîne !

« TF1 et JLA Productions ont décidé d’un commun accord d’arrêter à la fin de l’année, après 14 ans de succès ininterrompu, la diffusion des Mystères de l’Amour sur TMC dont la grille actuelle ne permet plus l’épanouissement de cette série culte. Mais que les fans se rassurent, ils retrouveront Hélène, Nicolas, Fanny, Christian et tous leurs amis iconiques dès 2026 sur une autre chaîne qu’ils connaîtront très bientôt !! », a écrit Jean-Luc Azoulay sur X.

Un départ… mais pas une fin

Diffusée depuis 2011, « Les mystères de l’amour » est la troisième série dérivée de l’univers d’Hélène et les Garçons, après « Le Miracle de l’amour » et « Les Vacances de l’amour ». Véritable institution pour plusieurs générations, la fiction totalise 37 saisons et plus de 900 épisodes.

Si le départ de la série du groupe TF1 marque la fin d’une époque, cette annonce ouvre donc un nouveau chapitre pour la bande d’Hélène Rollès et Patrick Puydebat. Reste désormais à savoir quelle chaîne accueillera la série culte en 2026.



Publicité



