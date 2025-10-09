Un Si Grand Soleil Spoiler : Achille sanctionné, grande nouvelle pour Elise (épisode du 13 octobre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1769 du 13 octobre 2025 – L’avenir s’éclaircit pour Elise dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Un si grand soleil ». Et pour cause, ses collègues vont découvrir que l’agression de Pauline n’est pas liée à sa vie personnelle mais à la pénurie d’eau !











Yann explique au juge Laplace qu’ils ont découvert que les recherches de cartes hydrologiques de Pauline ont été supprimées de son ordinateur le soir de son agression. Elle avait donc certainement découvert des choses et on a voulu la faire taire. Becker oriente l’enquête de ce côté mais en attendant plus de preuves, le juge refuse d’écarter la piste d’Elise.

Thierry parle à Elise d’une nouvelle piste qui devrait la disculper et il interroge ensuite Lavergne, le responsable du syndicat. Ce dernier assure qu’il connait à peine Léo et Pauline Prevost, qu’il n’a croisé que quelques fois…

Au lycée, Achille passe en conseil de discipline. Si Pablo avait été exclu définitivement, Achille a de la chance et n’écope que d’une semaine d’exclusion ! Charlotte ne veut plus entendre parler de lui, Achille veut changer de lycée mais Cécile est contre en cours d’année…



