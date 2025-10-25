Ligue 1 : Lens / Marseille en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Ligue 1 25 octobre 2025 – Lens / Marseille en direct, live et streaming, c’est aujourd’hui à l’Orange Vélodrome. Suite de la 9ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 ce soir avec le match entre le Racing Club de Lens et l’Olympique de Marseille.





Un match à suivre ce samedi soir à 20h50 en exclusivité sur Ligue 1+ et PRIME VIDÉO, coup d’envoi à 21h05.







Le RC Lens reçoit ce soir l’Olympique de Marseille au stade Bollaert-Delelis pour un choc toujours très attendu entre deux clubs historiques de Ligue 1. Les Lensois, en quête de constance après un début de saison en dents de scie, espèrent s’appuyer sur l’appui de leur public pour relancer une dynamique positive.

De leur côté, les Marseillais veulent confirmer leur regain de forme et grappiller des points précieux dans la course à l’Europe. Entre l’intensité nordiste et la maîtrise technique phocéenne, le duel promet d’être engagé et indécis jusqu’au bout.



Lens / Marseille – Composition des équipes

🔵 Lens (composition officielle) : Risser – Gradit, Baidoo, Sarr – Aguilar, Sangaré, Thomasson (c), Udol – Thauvin, Édouard, Saïd

🔵 Marseille (composition officielle) : Rulli – Pavard, Aguerd (c), Murillo – Weah, Vermeeren, O’Riley, Emerson – Greenwood, Vaz, Paixão

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Marseille / PSG ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur la chaîne dédiée Ligue 1+. Abonnement possible via PRIME VIDÉO.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Lens / Marseille, 9ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce dimanche soir.