Rugby Top 14 : suivre le match Bordeaux / Bayonne en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Rugby Top 14 – suivre la rencontre Bordeaux / Bayonne en direct, live et streaming, c'est le match de rugby à ne pas rater ce samedi 25 octobre 2025 sur Canal+ !





📺 Un match de rugby à suivre à 21h en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h05.







Le Union Bordeaux‑Bègles (UBB) accueille ce soir le Aviron Bayonnais dans le cadre du Top 14, au Stade Matmut‑Atlantique. Les Bordelais, bien que parfois irréguliers cette saison, visent à reprendre leur marche en avant à domicile. De leur côté, Bayonne, galvanisés par un début de campagne prometteur, voudront imposer leur jeu et repartir avec un résultat concret.

Attendez-vous à un duel physique et tactique : l’UBB cherchera à imposer sa puissance collective dans les phases conquêtes, tandis que Bayonne tentera de casser le rythme par de l’animation en attaque rapide. Le verdict se fera sans doute dans les zones de contact et sur les instants clés — mêlées, ballons portés ou turnover.



Bordeaux / Bayonne la composition des équipes

Le XV de départ de Bordeaux-Bègles : 15. Bielle-Biarrey ; 14. Penaud, 13. Uberti, 12. Depoortere, 11. Rayasi ; 10. Jalibert, 9. Lucu (cap.) ; 7. Woki, 8. Gazzotti, 6. Bochaton ; 5.Cazeaux, 4. Palu ; 3. Sadie, 2. Lamothe, 1. Poirot.

Les remplaçants : 16. Barlot, 17. Perchaud, 18. Jacobs, 19. Vergnes-Taillefer, 20. Page-Relo, 21. Janse Van Rensburg, 22. Mousques, 23. Tameifuna.

Le XV de départ de l’Aviron Bayonnais : 15. Tiberghien ; 14. Erbinartegaray, 13. Maqala, 12. Mori, 11. M.Carreras ; 10. Anscombe, 9. Germain ; 7. Capilla, 8. Bruni, 6. Fischer ; 5. Paulos, 4. Johnson ; 3. Fepulea’i, 2. Bosch (cap.), 1. Bordelai.

Les remplaçants : 16. Martin, 17. Setiano, 18. Héguy, 19. Habel-Küffner, 20. Tilloles, 21. T.Spring, 22. M.Tuilagi, 23. Cotet.

Bordeaux / Bayonne en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Bordeaux / Bayonne, 8ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.