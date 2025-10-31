Plus belle la vie spoiler : gros rebondissement, Patrick fait une découverte choc ! (3 novembre 2025)



Patrick va faire une découverte choc dans quelques jours dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet demain, dans l’épisode du lundi 3 novembre, il va recevoir le rapport d’autopsie et découvre que Basile a été assassiné !











La police scientifique, Idriss et Jean-Paul ont fouillé toute la résidence. Ils ont trouvé 4 diffuseurs de parfums, où les cartouches ont été remplacés par un puissant pesticide. Ils étaient placés dans les chambres de Laura, Morgane, Vadim et Jules, où ils ont contaminé l’air. Et à l’hôpital, Bahram explique à Morgane qu’ils ont découvert que les draps de Laura en étaient imprégnés, ce qui explique que son cas soit plus grave et qu’elle ne soit toujours pas remise.

Plus tard, Patrick reçoit le rapport d’autopsie et en parle à Jean-Paul et Idriss. Basile ne s’est pas suicidé et n’a pas été intoxiqué involontairement. On lui a donné des somnifères avant de l’étouffer : il a été assassiné !



Qui est derrière la mort de Basile ? Et s’il s’agissait de Noémie ? Suspense !