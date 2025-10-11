Mask Singer : quelle célébrité est sous le Scarabée ? Tous les indices et prono !



Mask Singer saison 8 tous les indices sur le Scarabée – Place au quart de finale de la saison de « Mask Singer » ce samedi soir sur TF1. Pour patienter, on vous dit tout sur le costume du Scarabée !





Suite enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Kev Adams, Michaël Youn, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier.







Mask Singer saison 8 : qui est dans le costume du Scarabée ?

Le Scarabée s’impose comme l’un des costumes les plus spectaculaires de cette édition spéciale de Mask Singer. Paré d’une armure chatoyante aux reflets métalliques et enveloppé d’une aura solaire, il fascine dès son entrée en scène par son charisme et sa prestance. À chacune de ses apparitions, il distille avec malice des indices mystérieux qui éveillent la curiosité des enquêteurs comme celle des téléspectateurs.

Et si le Scarabée perd les enquêteurs, chez Stars-Actu, on est désormais convaincus qu’il s’agit d’Elisa Tovati : l’indice 1993 fait référence à l’année de ses débuts, le mot soleil au film « Soleil » dans lequel elle a joué, les NRJ Music Awards car elle a été nommée plusieurs fois, la vodka en raison des origines russo-polonaise de sa mère, ou encore l’Espagne car c’est un réalisateur espagnol qui lui a donné pour la première fois sa chance au cinéma aux côtés de Javier Bardem.



Récapitulatif des indices :

– le mot soleil

– l’année 1993

– l’importance des couronnes dans sa famille

– l’Espagne

– le cinéma et la télévision

– sur toile ou sur les planches, elle parle d’une drôle de vie

– observer les autres pour le meilleur et pour le rire

– a partagé la lumière avec Michaël Youn

– NRJ Music Awards

– inspecteur

– libre

– des dés, un ticket de caisse à 22,64€

– Jean-Jacques Goldman

– la chanson « Au soleil » de Jenifer

– vodka, couscous, menthe à l’eau

– Jean-Jacques Goldman, Véronique Sanson, Roch Voisine

Propositions des enquêteurs : Anaïs Delva, Olivia Ruiz, Camille Lou, Sofia Essaïdi, Amel Bent, Vanessa Guide, Nolwenn Leroy

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer le Scarabée ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

Pour la suite rendez-vous ce samedi 11 octobre 2025 à 21h10 sur TF1 et TF1+.