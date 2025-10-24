Mask Singer : quelle star se cache sous la Taupe ? Réponse et indices



Mask Singer saison 8 tous les indices sur la Taupe – Place à la grande finale de la saison de « Mask Singer » ce soir sur TF1. Et si vous êtes impatient de savoir qui est sous la Taupe, on vous dit tout !





La fin des enquêtes, c’est ce soir à 21h10 sur TF1 et TF1+ en compagnie de Kev Adams, Michaël Youn, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier.







Mask Singer saison 8 : Priscilla Betti sous la Taupe

Sous son spectaculaire costume, la Taupe cultive le mystère avec brio, brouillant habilement les pistes à chacune de ses apparitions. Visionnaire et audacieuse, elle navigue avec aisance entre théâtre, télévision, musique et médias — véritable caméléon artistique, capable d’endosser tous les rôles avec une étonnante fluidité.

Déjà maintes fois saluée pour son talent, la Taupe n’en est pas à ses premiers succès. Au fil de l’enquête, plusieurs indices ont été dévoilés : des allusions à Alizée, une horloge ou encore le chiffre 25… Autant de signes qui semblent pointer vers une personnalité bien connue du grand public.



Attirée depuis toujours par le glamour et les projecteurs, la Taupe a brillé dans de nombreux domaines : mannequinat, danse, cinéma… jusqu’à fouler le tapis rouge du Festival de Cannes aux côtés de Teri Hatcher.

Mais qui se cache derrière le masque ? Chez Stars-Actu, nous penchons pour Priscilla Betti : ancienne enfant prodige devenue chanteuse, danseuse et comédienne accomplie. De la même génération qu’Alizée, participante de Danse avec les Stars et familière des plateaux comme des scènes, elle correspond parfaitement au profil dressé par les indices disséminés tout au long de l’émission.

Récapitulatif des indices :

– elle est toujours en avance

– elle ne sait pas quoi choisir entre le théâtre, l’acting, les médias ou encore la musique

– elle détient un record, des coupes

– Alizée

– une horloge

– 25

– habituée au strass et aux paillettes, la Taupe a l’habitude d’attirer tous les regards sur elle, surtout ceux des objectifs

– Du mannequinat à la danse, son rayonnement lui a ouvert la porte du 7e art, et pas la petite

– on l’a déjà vue sur le tapis rouge de Cannes avec Teri Hatcher

– de grandes oreilles de Mickey

– elle est là depuis plus de 20 ans

– des heures de vidéos

– elle adore danser depuis toujours

– elle a pris des cours

– tournées

– elle est montée sur scène pour la bonne cause

– elle adore la mode

– Chris Marques

– Elle a tout fait vite et ça a porté ses fruits comme une championne

– On l’a découvert différemment l’année des Jeux Olympique de Pékin

– des kilts

Propositions des enquêteurs : Amel Chahbi, Abi, Doria Tillier, Alison Wheeler, Christelle Cholet

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer la Taupe ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

Pour la suite, rendez-vous ce vendredi 24 octobre 2025 à 21h10 sur TF1 et TF1+.