Un Si Grand Soleil du 27 octobre : Eve apprend la mort d’Eliott (résumé épisode 1779 en avance)

Un si grand soleil du 27 octobre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1779 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 28 octobre 2025.





Alex et Manu retrouve Hugo sur une scène de crime : homicide par arme à feu. Hugo dit qu’il avait son passeport sur lui, c’est un labo clandestin. Mais il s’agissait d’un faux passeport, c’est Eliott ! Alex et Manu se glacent ! Sous le choc, Manu lui caresse le fond avant de s’éloigner. Il sort et s’assoit pour accuser le coup, Alex le rejoint. Manu se demande comment il va annoncer ça à Eve, Alex propose de le faire mais Manu sait que c’est à lui de le faire. Il regrette qu’Eliott ne l’ait pas écouté, il a les larmes aux yeux. Alex retrouve à l’intérieur.

Léo est dans le déni, il montre les photos de leurs fleurs à Pauline comme si de rien était. Janet les interrompt et demande à Léo de sortir. Pauline lui demande s’il a ramené son téléphone, il lui donne. Pauline demande à Janet si elle peut prendre 2 min pour passer un coup de fil urgent, Janet lui dit qu’elle repasse dans 10 min.



En salle des profs, Eve reçoit un appel de Manu qui lui demande de la rejoindre dehors devant le lycée. Elle sort tout de suite. Manu pleure, il lui dit qu’il est désolé… Eve comprend sans qu’il ait besoin de prononcer les mots, elle pleure et s’effondre.

Alex et Becker sont avec le juge au sujet de la mort d’Eliott. Ils soupçonnent Muller, l’homme arrêté par Manu alors qu’il cambriolait le garage d’Eliott. Il s’agit d’un multi récidiviste. Le juge le libère et le met sous écoute et sous surveillance.

A l’hôpital, Elodie vient voir Pauline. Elles s’embrassent. Pauline avoue qu’elle est épuisée, elle a envie de rentrer et d’être avec elle. Elodie lui demande quand elle sort mais elle ne sait pas. Elle l’interroge sur Léo, Pauline lui dit qu’il est dans le déni. Elodie lui dit qu’il sait pour elles et qu’il l’a empêchée de la voir. Quand Elodie s’en va, Léo lui dit qu’ils ne veulent pas d’elle ici. Elodie que c’est Pauline qui l’a appelée, et elle lui reproche de ne pas lui avoir dit qu’elle s’était réveillée. Léo a des mots horribles mais Elodie lui rappelle que Pauline est réveillée, il ne peut plus parler pour elle !

Léo retrouve Pauline dans sa chambre. Elle le confronte au sujet d’Elodie et lui redit que c’est fini entre eux, il est son meilleur ami mais c’est Elodie qu’elle aime.

Au commissariat, Alex et Becker font le point. Becker lui demande des nouvelles de Manu, il lui dit qu’il est avec sa compagne en deuil. Becker annonce à Alex qu’il préfère écarter Manu de l’enquête. Il le met en garde : Manu va vouloir enquêter quand même et avoir des infos, il ne doit pas céder. Il met Thierry avec lui.

Chez L Cosmétiques, Enric ne comprend pas que Léo soit là. Il lui dit que sa femme le quitte. Enric ne comprend pas, Léo lui dit qu’elle l’a quitté juste avant le coma mais il ne voulait pas l’entendre… Elle le quitte pour une femme, la voisine. Enric lui dit qu’il peut se battre mais Léo pleure et dit que c’est foutu.

Thierry vient parler à Muriel, il a quelque chose de grave à lui annoncer. Bertier est inquiet, Muriel emmène Thierry dans son bureau. Il lui annonce la mort d’Eliott. Muriel est bouleversée, elle pleure et demande s’il avait replongé. Thierry lui confirme qu’il était mêlé à un trafic de stupéfiants. Elle est bouleversée mais accepte de répondre à ses questions. Il lui demande où elle était vendredi soir, elle dit qu’elle est rentrée chez elle car son compagnon avait fait un malaise vagal. Il s’était cogné la tête en tombant. Ils sont restés tous les 3. Thierry lui demande le nom de son compagnon et quand elle a vu Eliott pour la dernière fois, c’était mardi. Elle lui explique qu’il était en cessation d’activité et donc à cran.

Au commissariat, Muller sort. Elise le suit discrètement. Alex prévient Charles, qui est en larmes. Il avoue lui avoir retiré la balle, il ne lui a pas laissé le choix et il ne pouvait pas le laisser mourir. Alex lui demande s’il a gardé la balle, il dit que non. Le lendemain il l’a laissé partir et ensuite il ne l’a pas revu. Alex lui reproche de ne pas avoir prévenu la police. Au même moment, Eve se rend à la morgue pour dire au revoir à son fils… Elle demande à rester seule avec lui. Eve pleure et prend son visage entre ses mains avant de l’embrasser sur le front.

