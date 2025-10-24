Mask Singer : qui est sous le masque de l’Agneau ? Réponse indices !



Publicité





Mask Singer saison 8 tous les indices sur l’Agneau – C’est ce soir que Camille Combal présentera la finale de la saison 8 de « Mask Singer » ce soir sur TF1. Et si vous avez hâte de découvrir qui est sous l’Agneau, on vous dit tout !





Suite et fin des enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et TF1+ en compagnie de Kev Adams, Michaël Youn, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier.







Publicité





Mask Singer saison 8 : Karima Charni est sous l’Agneau

Parmi les personnages de cette nouvelle saison, l’Agneau s’impose déjà comme l’un des plus attendrissants. Avec son allure à la fois douce et malicieuse, ce costume a immédiatement conquis les téléspectateurs. Vêtu d’une robe scintillante aux reflets rosés, ornée d’un large nœud assorti et de grands yeux pétillants, l’Agneau dégage une irrésistible aura de tendresse et de fantaisie. Ses bras recouverts de laine rappellent la douceur d’un véritable mouton, tandis que les détails féminins – jupe évasée, paillettes et touche rétro – renforcent son charme candide. Mais derrière cette apparente innocence se cache sans doute une personnalité affirmée, espiègle et pleine de mystère.

Si beaucoup ont d’abord cru reconnaître Reem Kherici sous le masque, les nouveaux indices pointent désormais vers Karima Charni. L’animatrice de la Star Academy, qui co-présente l’émission aux côtés de Nikos Aliagas, semble en effet correspondre à plusieurs éléments révélés. L’indice du « bus » fait référence à celui dans lequel elle raccompagne les élèves au château. Le conte de fées évoque ses débuts en tant que candidate de la Star Ac’, tandis que l’allusion à Belmondo renvoie à sa participation à l’hommage diffusé sur TF1 en 2022. Le champagne symbolise sa ville natale, Reims. Quant à Muriel Robin et Vincent Dedienne, Karima Charni les a côtoyés dans Bonjour ! La matinale. Enfin, le réveil matinal fait directement écho à son rôle de chroniqueuse dans l’émission de Bruce Toussaint.



Publicité





Récapitulatif des indices :

– le cinéma c’est son truc, devant et derrière la caméra

– son parcours à l’écran a commencé comme une conte de fées

– une comédie romantique

– elle est incollable sur le comédien qui a joué « Le magnifique » (Jean-Paul Belmondo)

– Muriel Robin et Vincent Dedienne

– elle a passé beaucoup de temps à se faire maquiller, parfois seule et parfois accompagnée

– tournée

– elle déteste la solitude et est fusionnelle avec sa famille

– un pharaon

– 46

– clé de sol, des cartes

– elle se donne à fond pour les grandes causes

– le président

– le chiffre 4, du champagne

– un chat

– Michel Sardou, Beyoncé

– elle a participé à un concours

– Séverine Ferrer

– réveil à 6h10

Propositions des enquêteurs : Camille Chamoux, Camille Lou, Laam, Sofia Essaïdi, Salomé Lellouche, Claire Keim, Tal, Laam

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer l’Agneau ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 24 octobre 2025 à 21h10 sur TF1 et TF1+.