Ici tout commence du 14 octobre : Carla va trop loin, Bérénice s’en va ! (résumé + vidéo épisodes 1283 et 1284 en avance)



Publicité





Ici tout commence du 14 octobre 2025, résumé et vidéo extrait épisodes 1283 et 1284 – Après avoir fait échouer la demande en mariage de Bérénice, Carla va aller beaucoup trop loin ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Elle va humilier Joséphine et Bérénice va décider de partir pour prendre du recul…





Deux épisode inédits à découvrir exceptionnellement dès 18h sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 14 octobre – résumé de l’épisode 1283

À la coloc des Marais, Carla propose à Zoé de prendre des coupe-faims pour leur régime, mais celle-ci refuse, jugeant ces produits dangereux et rappelant qu’ils sont interdits. À l’Institut, Bérénice reçoit une proposition pour animer une masterclass à Marseille sur son dessert signature. Elle hésite à accepter, ne voulant pas partir alors qu’elle est toujours en froid avec Carla. Cette dernière finit par lui présenter des excuses et lui demande une seconde chance…

Mais en cours, Carla apprend que Rose et Marc vont publier un recueil de recettes familiales, ce qui la met hors d’elle. Elle provoque Marc et finit se faire sanctionner. Sous la colère, elle dévoile ensuite devant tout le monde que Joséphine a été dépendante, trahissant ainsi Bérénice. Joséphine se sent humiliée et Bérénice reproche à Carla d’être allée trop loin.



Publicité





Le lendemain, Carla s’excuse, mais Bérénice décide de partir à Marseille pour prendre du recul. Effondrée, Carla se réfugie dans la nourriture avant de recourir aux coupe-faims qu’elle a commandés.

Pendant ce temps, Léonard avoue à Zoé qu’il a embrassé Ismaël pendant le championnat, ce que Bianca finit par soupçonner. Enfermés par Maya pour s’expliquer, Léonard et Ismaël se disputent violemment, ce dernier tenant des propos homophobes qui blessent profondément Léonard.

À l’Institut, Tom découvre qu’il a des origines anglaises et en fait un concept culinaire original autour de la cuisine britannique. Contre toute attente, Enzo apprécie ses plats et l’encourage à poursuivre. Enfin, Jasmine remplace Olivia pour deux cours, mais réalise vite que la recette confiée aux élèves est bien plus complexe que prévu.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Jim remonté, Carla a-t-elle trahi Rose ? (vidéo épisode du 16 octobre)

Ici tout commence du 14 octobre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.