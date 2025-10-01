Plus Belle La Vie du 1er octobre 2025 : le sale coup d’Ophélie à Apolline (résumé + extrait vidéo épisode 432 en avance)



Plus belle la vie du 1er octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 432 de PBLV – Apolline et Ophélie ont été enlevées dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et aujourd’hui, Ophélie va faire un sale coup à Apolline…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 1er octobre 2025 – résumé de l’épisode 432

Vanessa et Ulysse rentrent chez eux et découvrent la maison saccagée. Ils suspectent Ophélie, mais Éric craint un enlèvement. Sur une vitre, un message de menace : « Ta fille va payer, Kepler ». Ulysse prévient la police. Plus tard, Ariane interroge Vanessa : a-t-elle déjà reçu des menaces ou a-t-elle des ennemis dans les affaires ? Vanessa admet que c’est possible et évoque les retrouvailles d’Ophélie avec les Vavin. Ariane décide de placer tout le monde sous protection et sur écoute.

Plus tard, Ulysse reproche à Vanessa de ne pas avoir signalé le faux enlèvement d’Ophélie. Ariane et Jean-Paul, qui ont installé des logiciels sur leurs téléphones, rapportent qu’un voisin a vu une camionnette suspecte. Dans les appels d’Ophélie figure un certain Hugo Basque, son petit ami. Pendant ce temps, Ophélie et Apolline sont séquestrées. L’homme cagoulé les maltraite et tase Apolline qui demande à boire.



Au commissariat, Hugo explique qu’il n’a pas vu Ophélie et son alibi est confirmé. Les Vavin sont eux aussi mis hors de cause. Ariane remarque que Vanessa appelle souvent Éric. Pendant ce temps là, Ophélie tente de réveiller Apolline quand elle surprend une conversation des ravisseurs. Ils hésitent sur l’identité d’Ophélie Kepler à qui ils veulent couper un orteil… Ophélie fait alors mine de se réveiller et se fait passer pour Apolline, la désignant elle comme étant Ophélie !

Au cabinet médical, Louisa consulte Léa après un malaise aux funérailles d’Inès. Léa la rassure et Idriss la félicite pour son discours. Léa conseille à Idriss de la chouchouter ; il annonce qu’ils cherchent un appartement. Au bar, Thomas confie à Gabriel son inquiétude pour Baptiste, qui préfère bricoler plutôt que reprendre ses études. Il craint que Mathis voie son père comme un « looser ». Baptiste, qui entend la conversation, est choqué et s’en va. Plus tard, Blanche retrouve Baptiste qui répare un vélo et lui raconte la remarque de Thomas. Elle est choquée.

