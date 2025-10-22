Plus Belle La Vie du 22 octobre 2025 : Bahram inquiet pour Laura, Apolline prend une décision (résumé + extrait vidéo épisode 447 en avance)



Plus belle la vie du 22 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 447 de PBLV – Laura est hospitalisée d’urgence cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Bahram est inquiet, le diagnostic est difficile à poser… Quant à Apolline, elle prend une décision vis à vis des Kepler.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 22 octobre 2025 – résumé de l’épisode 447

En pleine nuit, l’alarme incendie retentit dans la résidence Massalia Vadim fait évacuer tout le monde. Morgane, inquiète, lui demande s’il s’agit d’un incendie, mais il soupçonne plutôt une fuite de monoxyde de carbone. Tandis que les résidents sortent, Morgane réalise que sa sœur manque à l’appel. Yolande partage son inquiétude, et Morgane décide de retourner à l’intérieur pour la chercher. Vadim la suit. Ils la retrouvent inconsciente sur son lit ; Vadim constate un pouls faible et ordonne de la sortir d’urgence.

Le lendemain, à l’hôpital, Morgane veille au chevet de sa sœur. Bahram lui confirme qu’elle a bien été intoxiquée au monoxyde de carbone, mais qu’elle est désormais hors de danger. En revanche, sa toux et sa fièvre ne sont pas liées à l’intoxication : elle est sous antibiotiques. Bahram évoque également une atteinte hépatique et des examens en cours. Quand l’interne montre une griffure sur le bras de Laura, Morgane parle du rat qu’elle a retrouvé et conservé comme preuve. Bahram lui demande de l’apporter pour analyses.



Baptiste confie Mathis à Mirta et en profite pour se renseigner sur Laura, mais elle n’a pas de nouvelles. Mirta évoque le chauffage d’appoint au gaz installé sans autorisation, tandis que Baptiste parle plutôt de mauvais sort. Mathis saute dans les bras de Noémie lorsqu’elle arrive ; Baptiste fait sa connaissance et lui propose de garder Mathis de temps en temps. Elle accepte, et ils conviennent d’en parler le soir au Mistral.

À l’hôpital, Éric retrouve Bahram, préoccupé par l’état de sa patiente, Laura. Il avoue ne pas comprendre ce qu’elle a, ce qui intrigue Éric. Quand il apprend qu’il s’agit de Laura, Éric lui confie la connaître un peu et évoque la “malédiction” qui plane. Bahram, rationnel, rejette cette idée : pour lui, il existe toujours une explication scientifique.

En fin de journée, Bahram informe Morgane que les analyses sont terminées : l’état de Laura ne vient pas du rat, mais le mystère persiste. Le médecin précise que l’animal a eu les cervicales brisées — il n’a pas pu mourir seul. Quelqu’un l’a placé délibérément dans la chambre. Troublée, Morgane finit par admettre que sa sœur avait peut-être raison : quelqu’un cherche à la tuer.

De son côté, Apolline stresse avant les résultats de l’écrit du concours du barreau. Nisma tente de la rassurer, mais Apolline craint la malchance. Quand les résultats tombent, elle demande à Nisma de vérifier à sa place : elle a brillamment réussi, avec de meilleures notes que l’année précédente. Soulagée, elle déclare que la poisse est derrière elle. Plus tard, Apolline célèbre sa réussite avec Jules et Nisma. L’ambiance est joyeuse : ils plaisantent sur son pied, Jules lui offre des chaussettes et Nisma des tongs. Steve passe également la féliciter. Apolline se prépare désormais à passer son oral la semaine suivante.

Plus tard, Apolline reçoit un message d’Ulysse qui la félicite pour ses résultats. Surprise, elle confie à Nisma qu’il est passé à la résidence la veille. Mais elle veut désormais prendre ses distances avec la famille Kepler pour se protéger.

De son côté, Baptiste parle travaux avec Audrey, lui assurant que tout sera terminé d’ici deux jours. Lorsqu’elle lui propose de se voir, il préfère passer la soirée avec son fils. Finalement, il lui avoue vouloir mettre un terme à leur relation, expliquant qu’il n’est pas prêt pour une nouvelle histoire. Il décline aussi ses propositions professionnelles.

Le soir, Baptiste retrouve Noémie au Mistral. Elle s’étonne de ne pas voir Mathis, mais Yolande l’a emmené manger une glace. Baptiste lui parle de son divorce ; Noémie le rassure, évoquant le sien. Soudain, Audrey débarque et lui fait une scène devant tout le monde, l’accusant de l’avoir remplacée. Noémie, gênée, reste silencieuse.

VIDÉO Plus belle la vie du 22 octobre 2025 – extrait vidéo

