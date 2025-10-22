Ici tout commence du 22 octobre : ça tourne au drame pour Carla ! (résumé + vidéo épisode 1290 en avance)



Publicité





Ici tout commence du 22 octobre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1290 – Les choses vont se terminer en drame pour Carla ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, tout le monde va découvrir qu’elle s’injecte du Pretrovac et Rose et Bérénice vont la retrouver inconsciente sur la plage !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 22 octobre – résumé de l’épisode 1289

À la coloc des Marais, Rose tente de convaincre Carla de prendre un petit-déjeuner, mais celle-ci est absorbée par la lettre qu’elle écrit à Bérénice, où elle prétend aller très bien et demande de ne pas annuler leur mariage. Rose évoque les dangers du Petrovac, mais Carla affirme maîtriser la situation. Bérénice vient ensuite lui parler : elle maintient le report du mariage tant que Carla ne sera pas guérie. Malgré ses dénégations, Carla comprend qu’elle ne parviendra pas à la rassurer et lui rend sa bague.

De son côté, Coline se sent coupable de n’avoir pas compris la souffrance de sa cousine. Elle réalise que ses remarques blessantes étaient liées à sa dysmorphophobie. À l’Institut, la cheffe Guinot confronte Carla, visiblement affaiblie, et tente de la faire parler de ses troubles alimentaires. Carla nie tout. En cuisine, elle refuse de goûter la préparation de Malik, s’éloigne pour s’injecter du Petrovac, puis fait tomber son tube en revenant. Bianca le ramasse et révèle la vérité devant la classe. Effondrée, Carla quitte précipitamment l’Atelier.



Publicité





Inquiet, Jim alerte Bérénice, Constance et Rose. En fouillant ses affaires, Constance découvre un carnet où Carla note tout ce qu’elle mange, au gramme près. Bérénice et Rose partent la chercher et la retrouvent inconsciente sur le sable. Rose appelle les secours, tandis que Bérénice reste à ses côtés. Carla reprend connaissance mais elle ne les reconnaît pas !

À la ferme, Angèle confie à Coline qu’elle n’en peut plus de voir Gaspard squatter chez eux. Coline lui annonce donc qu’il doit partir et lui trouve une autre chambre à l’Institut, finalement partagée avec Ferdinand, ce qui promet des tensions.

Pendant ce temps, la cheffe Rivero propose aux Premières Années un exercice où seul le goût compte : Milan s’en sort brillamment, Ismaël beaucoup moins. Enfin, Anouk rejoint Anaïs en cuisine et admet qu’elle avait raison, tout en soulignant qu’il vaut mieux régler les différends entre collègues sans passer par la direction…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Stanislas choisit le nouveau Maître d’Hôtel (vidéo épisode du 24 octobre)

Ici tout commence du 22 octobre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.