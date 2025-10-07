Ici tout commence du 7 octobre : Éléonore et Gaspard prêts à piéger Malik ! (résumé + vidéo épisode 1279 en avance)



Ici tout commence du 7 octobre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1279 – Malik est de retour ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Et alors qu’il va s’en prendre violemment à Maya et Gaspard, Éléonore va décider de le piéger…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 7 octobre – résumé de l’épisode 1279

Dans le parc, Gaspard s’assure que Maya n’a rien dit sur ce qu’elle a découvert. Elle le rassure et veut connaître toute la vérité. Gaspard lui avoue tout : les dettes de sa mère et les frais de scolarité impayés de Malo. Maya reste à ses côtés pour le soutenir.

Au festival, Malik revient de chez ses parents, apparemment apaisé. Mais en voyant Maya et Gaspard ensemble, il perd son sang-froid. Il hurle sur son ex, puis s’en prend à Gaspard. La scène provoque une crise chez Malo, et quand Léonard tente d’intervenir, Malik l’en empêche. Ils se battent jusqu’à ce que Marc les sépare. Témoin de la scène, Alice est bouleversée. Elle se confie à Gaëtan, puis Marc les rejoint pour la rassurer : l’incident n’a pas gâché le festival. Il s’excuse de ne pas avoir été assez présent, et Alice lui pardonne.



Clotilde sanctionne Malik en lui confiant l’Économat jusqu’à la fin du mois. Maya vient ensuite lui parler, mais Malik lui avoue qu’il ne veut plus la voir pour tourner la page. En fin de journée, Clotilde propose de remettre la caisse du festival à l’ANSA, mais la garde provisoirement dans son bureau. Plus tard, Eléonore révèle à Gaspard son plan : voler la caisse et faire accuser Malik !

En cuisine, Ninon est très stressée à l’idée de travailler sous la rigueur de la cheffe Grimbert. Anaïs découvre que les Premières Années se sont habitués à travailler sans hiérarchie grâce à Anouk, ce qui l’agace. Elle la confronte vivement, devant les élèves, pour réaffirmer son autorité sur le Double A. À la coloc, Enzo savoure sa victoire : Anaïs et Gaëtan devront se partager les corvées pendant un an.

De son côté, Lionel aide Fleur à choisir une tenue féminine pour le photoshoot. D’abord mal à l’aise, elle reprend confiance grâce à ses encouragements — et au compliment inattendu de Loup.

Ici tout commence du 7 octobre 2025 – extrait vidéo

