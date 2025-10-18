Plus Belle La Vie spoilers : Laura en danger, Ariane déterminée, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 20 au 24 octobre 2025)



Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 20 au 24 octobre 2025 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes impatient de le savoir, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous vous révèle un aperçu de ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par Laura, la soeur de Morgane, qui est en grand danger.







La jeune femme a été menacée de mort et Morgane prend ça très au sérieux et ouvre une enquête. Mais Laura reçoit de nouvelles menaces et sa situation va se dégrader… Patrick prend lui aussi les choses au sérieux et s’inquiète.

De son côté, Ariane reste convaincue qu’Ophélie Kepler a menti et pense même qu’elle a peut être tué Hugo Basque. Malheureusement, Patrick n’y croit pas et annonce que l’enquête est terminée pour eux. Ariane promet de garder un oeil sur Ophélie, qu’elle reste déterminée à coincer.



Quant à Djawad, il décide d’organiser une fête d’Halloween au Mistral.

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 20 au 24 octobre 2025

Lundi 20 octobre 2025 (épisode 445) : Après l’agression d’une habitante du quartier, Morgane mène l’enquête avec détermination. Ariane soupçonne Eric de lui dissimuler des informations. Pendant ce temps, à la colocation, une leçon imprévue risque de créer des tensions entre les colocataires.

Mardi 21 octobre 2025 (épisode 446) : Une découverte macabre à la résidence suscite des hypothèses et réveille des superstitions. Pendant ce temps, Apolline cherche à clarifier la situation avec la famille Kepler. Au Mistral, Djawad prend l’initiative d’organiser une fête d’Halloween, ajoutant une touche festive à l’atmosphère tendue.

Mercredi 22 octobre 2025 (épisode 447) : Une habitante du Mistral se retrouve à nouveau en danger, menacée par une source mystérieuse. Pendant ce temps, Apolline attend avec anxiété un verdict crucial. De son côté, Baptiste fait une rencontre qui risque de susciter la jalousie dans son entourage.

Jeudi 23 octobre 2025 (épisode 448) : Patrick lance une enquête suite à la dégradation de l’état d’une résidente. Pendant ce temps, Djawad hésite face aux propositions d’Aya et Luna pour Halloween. A l’université, Zoé s’engage pour la communauté étudiante, prête à user de tromperie pour atteindre ses objectifs.

Vendredi 24 octobre 2025 (épisode 449) : Une résidente est atteinte d’un mal mystérieux, provoquant rumeurs et superstitions. L’intervention de Zoé la place dans une situation délicate. Pendant ce temps, Baptiste s’inquiète au Mistral, après avoir reçu un appel à l’aide alarmant.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 20 au 24 octobre 2025

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…