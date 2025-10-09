Prière d’enquêter du 9 octobre : votre épisode ce soir sur France 3



Publicité





Prière d’enquêter du 9 octobre 2025 – C’est une rediffusions de votre série « Prière d’enquêter » qui vous attend ce mardi soir sur France 3. Au programme aujourd’hui, l’épisode 5 de la saison 1.





Un programme également disponible en avant-première puis replay sur France.TV.







Publicité





Prière d’enquêter du 9 octobre, votre épisode ce soir

« Bonne chère et mauvais sang » : Alors que Mathias effectue une livraison de produits du potager de Valmagne à un restaurant situé dans l’arrière-pays montpelliérain, la patronne fait une macabre découverte : le corps sans vie de son sous-chef. Elli apprend bientôt que ce dernier a été victime d’un empoisonnement. Chargée de l’enquête, elle doit démêler les liens complexes entre les deux sœurs propriétaires de l’établissement. La situation se complique davantage avec le retour d’Antoine, son amour de jeunesse, aujourd’hui investisseur dans le restaurant et mêlé malgré lui à l’affaire. Parallèlement, Clément se rapproche enfin de la vérité sur l’identité de ses parents.

Casting

Avec : Sabrina Ouazani, Mathieu Spinosi, Jérôme Robart, Christian Rauth, Siham Falhoune, Myriam El Ghali-Lang, Xavier Deranlot, Roby Schinasi



Publicité





« Prière d’enquêter » revient ce soir dès 21h10 sur France 3.