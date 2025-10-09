« Robert Badinter, la vie avant tout » : votre documentaire inédit ce soir sur France 2 (9 octobre 2025)



« Robert Badinter, la vie avant tout » au programme TV du jeudi 9 octobre 2025 – Ce jeudi soir à la télé, France 2 diffuse le documentaire inédit « Robert Badinter, la vie avant tout ».





« Robert Badinter, la vie avant tout » : présentation

France Télévisions consacre ce jeudi soir une soirée spéciale à Robert Badinter, à l’occasion de son entrée au Panthéon, 44 ans jour pour jour après l’abolition de la peine de mort.

Cette programmation exceptionnelle rend hommage à l’ancien garde des Sceaux, figure majeure de la République et ardent défenseur des droits humains. France Télévisions mobilise ses antennes, plateformes et rédactions pour faire revivre son parcours, son héritage et son combat universel contre la barbarie, le racisme et l’antisémitisme.



Le documentaire « Robert Badinter, la vie avant tout retrace son destin » : marqué par la déportation de son père, il fera de sa vie un combat pour la justice et la dignité humaine. Avocat brillant, puis ministre, il portera avec conviction la loi abolissant la peine de mort en 1981, symbole de son engagement inébranlable pour une justice plus humaine.

Et à 22h50 « Badinter contre la peine de mort : Le procès Patrick Henry »

La réalisatrice Caroline du Saint recrée le procès historique de Patrick Henry, moment clé dans la lutte pour l’abolition de la peine de mort. Avec l’aide de l’auteur et journaliste Franck Johannès, qui a restitué fidèlement les trois jours d’audience de janvier 1977, le film mêle archives et interprétations des sociétaires de la Comédie-Française.

Loïc Corbery incarne un Robert Badinter passionné, livrant sa plaidoirie légendaire ; Jérémy Lopez interprète un Patrick Henry désemparé ; Éric Génovèse et Stéphane Varupenne prêtent leur intensité au président du tribunal et à l’avocat général.

Le documentaire restitue l’atmosphère du procès de Troyes à travers des images d’époque et les propres mots de Badinter, lus par Corbery. Ce procès décisif, où l’avocat parvint à sauver la tête de Patrick Henry, marquera le début du combat qui mènera, quatre ans plus tard, à l’abolition de la peine de mort.