Ici Tout Commence spoiler : Marc sous le choc face à Carla qui... (vidéo épisode du 14 octobre)



Publicité





Ici tout commence spoiler – Carla va déraper dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors que la jeune femme souffre d’un profond mal-être, elle va très mal parler à Marc Leroy durant son cours et il va devoir la recadrer.











Publicité





À l’Institut, Carla est toujours en colère ! Le refus de lui accorder le nom Armand l’a profondément blessée, et elle compte bien se venger de Marc Leroy, son professeur, même s’il n’y est pour rien. Lorsque ce dernier évoque le déjeuner auquel elle a posé un lapin à Rose, Carla lui répond avec insolence. Marc n’a alors d’autre choix que de la recadrer et de la sanctionner.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Maya se confie à Gaspard (vidéo épisode du 13 octobre)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1283 du 14 octobre 2025, Marc doit recadrer Carla

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.