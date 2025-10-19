Rugby Top 14 : suivre le match Toulon / Racing 92 en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Rugby Top 14 – suivre la rencontre Toulon / Racing 92 en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce dimanche 19 octobre 2025 sur Canal+ ! Suite et fin de la septième journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, le RC Toulon reçoit le Racing 92 au Stade Mayol.





📺 Un match de rugby à suivre à 21h en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h05.







Ce soir, pour la 7ᵉ journée du Top 14, le RC Toulon reçoit le Racing 92 au Stade Mayol. Le RCT, à domicile, voudra imposer son rythme et utiliser le soutien de son public pour se relancer, tandis que Racing 92, en meilleure forme lors des dernières sorties, cherchera à confirmer son ascendant et à faire tomber un adversaire traditionnel.

Le duel s’annonce serré : deux équipes proches au classement, chacune guidée par l’envie de marquer les esprits tôt dans la saison. Une confrontation à ne pas manquer pour les amateurs de rugby-intense.



Toulon / Racing 92 la composition des équipes

Le XV de départ du RC Toulon : 15. Jaminet ; 14. Dréan, 13. Brex, 12. Sinzelle, 11. Tuicuvu ; 10. Garbisi, 9. Serin ; 7. Abadie, 8. Mercer, 6. Ludlam ; 5. Ribbans (cap.), 4. Ollivon ; 3. Sinckler, 2. Baubigny, 1. Gros.

Les remplaçants : 16. Damond, 17. Ametlla, 18. S. Rebbadj, 19. Quere-Karaba, 20. Nonu, 21. White, 22. Domon, 23. Gigashvili.

Le XV de départ du Racing 92 : 15. James ; 14. Habosi, 13. Fickou (cap.), 12. Manu, 11. Ravutaumada ; 10. Prisciantelli, 9. Carbonneau ; 7. Baudonne, 8. Hughes, 6. Hill ; 5. Taofifenua, 4. Rowlands ; 3. Bamba, 2. Escobar, 1. Kolingar.

Les remplaçants : 16. Tarrit, 17. Gogichashvili, 18. Lainault, 19. Joseph, 20. Gibert, 21. Seunes, 22. Tuisova, 23. Khairashvili.

Toulon / Racing 92 en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Toulon / Racing 92, 7ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.