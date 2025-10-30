Un Si Grand Soleil Spoiler : Boris et Muriel soupçonnés et arrêtés par la police ! (épisode du 3 novembre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1784 du 3 novembre 2025 – Les choses vont mal tourner pour Boris et Muriel dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». En effet, ils vont être arrêtés par la police pour le meurtre d’Eliott !











Et pour cause, alors que la police a découvert un faux passeport pour le petit Toma et qu’il se préparait donc à l’enlever pour partir avec lui, Muriel et Boris deviennent les suspects numéro 1. Le juge Laplace valide les soupçons d’Alex, qui enquête donc de ce côté. Il découvre que le téléphone de Muriel a borné sur les lieux où Eliott a été retrouvé mort !

Chez L Cosmétiques, le comportement de Boris étonne ses collègues. Bertier alerte Muriel, qui le soir en parle à Boris. Elle lui conseille de se calmer pour ne pas attirer les soupçons quand la police débarque pour les arrêter tous les deux !

