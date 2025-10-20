Un Si Grand Soleil du 21 octobre : l’eau revient, Eliott dans de sales draps (résumé épisode 1775 en avance)



Un si grand soleil du 21 octobre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1775 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 21 octobre 2025.





Eliott retrouve José et lui demande où est sa commande. Il en a besoin plus rapidement que prévu mais José lui dit que ça implique des mineurs. Et il s’agit d’un travail d’orfèvre. Eliott propose 1000 euros de plus pour les avoir dans deux jours max, José dit qu’il le saoule, il va voir ce qu’il peut faire.

Muriel demande à Boris s’il est certain qu’Eliott a fait faillite. Boris a vu le formulaire de cessation de paiement donc pas de doute. Muriel ne comprend pas qu’Eliott ne lui ait rien dit, Boris rappelle que ce n’est pas première fois qu’il lui ment. Muriel pense qu’il doit juste le prendre pour un échec, Boris pense qu’il faut qu’il apprenne à se gérer…



Au lycée, Eve appelle Eliott et lui propose de diner ensemble. Il décline, il doit ranger le garage avant de rendre les clés. Elle insiste, ils dinent ensemble et elle l’aide à ranger demain. Il décline, Eve ne comprend pas. Eliott finit par accepter le resto.

A la ferme, l’eau revient ! Ludo, Elodie et Rémy se réjouissent et se mettent à arroser. Au commissariat, Elise est de retour. Thierry lui dit qu’il est content de la revoir, elle lui dit que c’est pas réciproque avec le sourire. Elle va ensuite voir Becker, il espère que la suspension lui a permis de réfléchir. Il lui rappelle qu’elle a fait n’importe quoi, Elise assure que ça ne se reproduira pas. Il lui confirme sa réintégration mais lui colle un avertissement.

Eliott range le garage quand Muriel débarque avec Toma. Il lui offre une petite voiture alors que Muriel propose de rediscuter de la garde partagée une semaine sur deux. Elle est ok et va envoyer une lettre à la juge. Elle lui parle ensuite de la fermeture de sa boite, elle lui propose son aide. Eliott assure qu’il gère, il aurait préféré que Boris se taise. Elle lui propose de l’argent, il décline et lui demande de partir.

A la ferme, Flore vient parler à Ludo. Il trouve normal qu’elle lui en veuille mais ils sont colocs et elle trouverait pratique qu’elle le pardonne… Flore lui dit qu’ils sont pas juste colocs, elle a mal vécu sa disparition et elle tient à elle. Ils n’étaient pas faits pour être ensemble mais elle tient à son amitié. Ludo dit que lui aussi. Ils se prennent dans les bras.

Elodie est avec son père dans les vignes. William est sous le choc de ce que Lavergne a fait. Il pense qu’il devait être désespéré. Ça met Elodie en colère. Ils ne se comprennent pas et se disputent.

Eliott est au téléphone avec un acheteur pour la voiture, il refuse son offre. Mais quand il voit un mec roder dehors, il se ravise et accepte son offre…. Dans le garage, Eliott récupère une arme et la met dans sa poche ! Il se dirige vers la voiture de l’homme en question mais il n’y a personne. Eliott reçoit un appel de Charles, il ne décroche pas. Il lui laisse un message pour lui dire qu’il est là s’il a besoin…

Chez L Cosmétiques, Léo est avec Enric. Il reçoit un appel d’Elodie et refuse de lui donner des nouvelles de Pauline. Elodie le prévient juste que l’eau est revenue, il peut de nouveau arroser ses fleurs normalement. Léo l’envoie balader et lui dit de ne plus l’appeler.

Manu retrouve Eve, qui se fait belle pour son diner avec son fils. Manu est déçu, il aimerait qu’elle reste avec lui. Mais Eve veut remonter le moral d’Eliott, qui ne va pas bien. Elle culpabilise pour le passé d’Eliott mais Manu lui rappelle qu’elle a toujours été là…

Marc explique à Louis que Lavergne a avoué mais il lui rappelle qu’il bosse avec Ludo, il savait. Il lui reproche d’écrire un article quand ça part en fait divers alors qu’avant il ne voulait rien faire. Il arrive après la bataille. Marc pense que le projet de méga bassine ne va pas être abandonné pour autant…

Eliott quitte le garage, Eve vient le chercher. Mais un scooter arrive en trombe, Eve prévient son fils : il a une arme ! L’homme tire plusieurs balles sur Eliott, qui tombe à terre. Eve fonce à ses côtés.

