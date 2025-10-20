Star Academy du 20 octobre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 20 octobre 2025 – C’est parti pour la première quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de dimanche des académiens au château.





Tout le monde se réveille après une première nuit courte, certains ont l’impression de rêver. Ils découvrent un brunch qui les attend et continuent de faire connaissance.







C’est l’anniversaire de Léa, tout le monde chante et un magnifique gâteau l’attend ! Michaël Goldman arrive ensuite au château et les félicite pour le premier prime avant de leur faire un topo sur ce qu’ils attendent d’eux tout au long de l’aventure. Et il annonce qu’il ne viendra pas seul cette année, il sera là avec sa chienne Golden Retriever, Wendy, qu’il a adopté en mars.

Marlène arrive ensuite pour le traditionnel Debrief. Elle leur dit qu’ils ont fait un formidable premier prime et leur explique qu’ils vont découvrir les moyennes de leurs notes sur le prime. Ils commencent avec Victor, arrivé 1er avec 16,1. Après ils dérouleront du bas vers le haut du classement.



Tout le monde applaudit la presta de Victor et il est content de lui. En bas du classement, Ema et Lenny ont eu 12,9. Ils sont déçus d’eux-mêmes, Ema pleure. Marlène tente de les rebooster.

Pour la presta de Noah, Marlène lui explique qu’il était tout près d’être son coup de coeur mais il n’a pas articulé sur le rap. Derrière, Théo L. a 13,7. Marlène lui donne ses conseils. Elle enchaine avec Mehdi et souligne quelques soucis de justesse.

La prof d’expression scénique reproche à Léo de ne pas avoir regardé le public. Pour Ambre, Marlène la compare à Lady Gaga ! Et Léa pleure en s’entendant chanter, elle n’est pas contente d’elle. On arrive dans le top 3 : Anouk est 3ème avec 15,5 et Sarah est 2ème avec 15,6.

Wendy, la chienne de Michaël, débarque dans le parc du château. Les élèves sont ravis ! Et le directeur revient pour l’annonce des évaluations de la semaine. Il s’agit d’une semaine placée sous le signe du bilan de compétence et le thème des évaluations est libre. Il s’agit de la « personal story », ils doivent en appendre sur eux. Et les évaluations auront lieu en deux groupes, lundi matin et mardi matin. Ils sont divisés par ordre alphabétique, le groupe 1 va jusqu’à Léo.

Les répétitions des évals commencent pour le premier groupe. Et c’est l’heure des premiers appels avec la fameuse minute de téléphone par académicien. Et Théo L. et Léane se rapprochent déjà.

Direction les chambres pour dormir avant d’attaquer les évaluations le lendemain !

Star Academy, le replay de la quotidienne du 14 octobre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.