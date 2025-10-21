Les Cinquante du 21 octobre : qui va gagner l’Affrontement ? (résumé, spoiler + replay épisode 47)



Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 46 du lundi 20 octobre 2025 – C’est parti pour l’épisode 46 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que les Blancs ont gagné le second grand jeu et accueillent deux nouveaux joueurs.











L’équipe Blanche découvre que Martika et Perle sont de retour et les rejoint avant l’Affrontement !

Robin décide encore une fois de mettre la zizanie chez les Blancs. Il balance à Martika qu’Haneia n’est pas contente de la voir revenir…

Le Lion annonce que c’est l’heure de la Torturette du Chat. Il y envoie 2 jours de chaque équipe et après tirage au sort il s’agit de : Eva et Haneia pour les Blancs, et Solène et Robin pour les Rouges.



Eva se sauve la première en donnant la bonne réponse, Solène se sauve à son tour, et enfin Robin. Haneia donne donc sa langue au chat ! L’équipe Blanche doit maintenant décider de la sauver ou pas. Mais elle même comprend que c’est impossible de sacrifier la cagnotte, elle décide de se sacrifier et est donc éliminée.

Dans l’épisode de demain, ce n’est toujours pas l’heure de l’Affrontement. Les joueurs vont d’abord s’affronter dans l’entre de la Panthère.

Les Cinquante, le replay du 21 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 47 ce mardi 21 octobre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 22 octobre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 48.