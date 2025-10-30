Les Cinquante du 30 octobre : Manon éliminée, qui va perdre le prochain jeu ? Réponse (résumé, spoiler + replay épisode 54)



Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 54 du jeudi 30 octobre 2025 – C’est parti pour l’épisode 54 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Marco a été éliminé sur la dernière cérémonie d’élimination.











Publicité





Les joueurs profitent d’une soirée et Laura reproche à Kelly d’avoir éliminé Marco. Elle rapporte que Laura voulait éliminer Julia… Robin en profite pour un nouveau coup d’éclat.

Le lendemain matin, les tensions sont encore fortes. Le Lion annonce que c’est l’heure de la Torturette du Chat ! Ils doivent se réunir dans le salon, où se trouve un buzzer. Un joueur doit buzzer pour se sacrifier et aller répondre aux devinettes du Chat. Et plus ils vont attendre, plus la cagnotte va perdre de l’argent ! C’est Manon qui décide de se sacrifier.

Face au Chat, Manon doit répondre bon à 2 devinettes du Chat sur 3 pour revenir au château, sinon elle sera éliminée. Elle ne répond à aucune devinette, elle est éliminée et repart en larmes.



Publicité





Le Lion organise ensuite un coup de folie. Ils peuvent gagner jusqu’à 1500 euros. Le premier est réussi, la cagnotte monte à 22.950 euros.

SPOILER qui va perdre le prochain jeu ?

Dans l’épisode de demain, place à un nouveau jeu dans l’arène. Solène, Jérémy, Julia et Laura M. vont perdre le jeu et se retrouver sur le banc des éliminés !

Les Cinquante, le replay du 30 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 54 ce jeudi 30 octobre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 31 octobre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 55.