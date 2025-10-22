Star Academy : Héléna choisit un ancien de la promo 2022 pour ses premières parties !



Belle surprise pour les fans de la Star Academy : Cenzo, candidat marquant de l’édition 2022, assurera la première partie de plusieurs dates de la tournée d’Héléna, demi-finaliste de la saison 2023. Un joli clin d’œil entre deux générations du télé-crochet de TF1, d’autant plus que la production a souvent été accusée d’avoir laissé la promo 2022 dans l’ombre.











Héléna, dont la carrière décolle depuis sa sortie du château, connaît un véritable engouement avec son album « Hélé » et sa tournée triomphale à travers la France et la Belgique. Et la chanteuse belge n’a pas oublié ses camarades d’émission : en invitant Cenzo sur scène, elle offre une belle visibilité à un artiste talentueux et sincère, qui poursuit sa route avec détermination.

Sorti en juin dernier, l’EP « Les papillons dorment l’hiver » de Cenzo a été salué pour sa sensibilité et son univers pop mélancolique. Le jeune artiste a d’ailleurs donné hier soir un concert complet à La Boule Noire à Paris, un symbole fort pour celui qui gravit les échelons un à un, loin des projecteurs de TF1 mais porté par un public fidèle. Et Héléna était présente dans le public !



