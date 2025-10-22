Un Si Grand Soleil du 23 octobre : Manu propose son aide à Eliott (résumé épisode 1777 en avance)



Un si grand soleil du 23 octobre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1777 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 23 octobre 2025.





Charles annonce à Eliott qu’il cicatrise bien. Mais il se plaint d’avoir mal, il lui demande les clés de son scooter. Charles refuse et propose de le raccompagner. Mais Eliott dit avoir un type à voir. Il lui demande de récupérer deux sacs noirs à son garage et de le rejoindre. Charles lui dit qu’il n’a aucune envie de prendre une balle à sa place mais Eliott insiste : s’il ne les récupère pas avant ce soir, il est mort. Et il va devoir effacer les images de vidéo-surveillance. Charles donne les clés de son scooter à Eliott…

Louis parle à Marc, il trouve dommage que Kira ait arrêté ses études. Marc lui rappelle qu’il a fait pareil. Louis lui dit que lui n’est pas fait pour ça. Et il lui demande s’il recherche des stagiaires chez Midi Libre, pour Kira.



Manu surveille Eliott, il le voit partir à scooter et le suit. Quand Eliott laisse le scooter pour entrer dans la pharmacie, Manu place une balise dessus. Eliott revient et lui reproche d’être là. Il propose de l’aider, il doit tout raconter au commissariat. Eliott lui dit qu’il n’a pas envie de se retrouver en taule et assure qu’il ne sait pas qui lui a tiré dessus. Manu lui dit que la prochaine fois il va mourir. Eliott l’envoie balader et lui demande de le laisser tranquille. Il reçoit un appel et assure qu’il arrive. Manu demande à Eliott de lui faire confiance, il peut l’aider. Eliott décline et s’en va.

Charles entre au garage d’Eliott. Il récupère les sacs et ouvre l’ordinateur pour supprimer les fichiers de la caméra. Il met tout dans la voiture d’Eliott et décide d’ouvrir le sac. Il y découvre une arme et beaucoup d’argent ! Au même moment, Eliott retrouve José. Il lui remet ce qu’il lui a demandé. Il trouve qu’il n’a pas l’air bien, Eliott assure que tout va bien et le paie. José lui propose une planque, il refuse. José lui recommande de faire attention à lui.

Kira est chez Madame Laval. Elle échappe une tasse, Kira ramasse mais la vieille dame est mal. Plus tard, Kira l’interroge sur ses mots croisés et l’aide. Elles se mettent à rire ensemble. Kira reçoit un appel de Marc. Il lui propose un stage chez Midi Libre, Kira ne comprend pas. Il lui explique que Louis lui a dit que ça pouvait l’intéresser. Kira adorerait mais elle vient de commencer un travail. Marc lui parle des horaires aménageables, Kira demande à y réfléchir.

A la ferme, Ludo est ravi du travail de Louis. Mais il lui rappelle que son contrat se termine la semaine prochaine. Il demande s’ils ont trouvé quelqu’un pour le remplacer. Ludo explique qu’ils n’ont pas eu le temps. Il l’interroge sur son BTS mais il n’est plus très motivé, il vient de démarrer une histoire…

Alex retrouve Manu au commissariat. Manu veut lui parler : c’est Eliott qui s’est fait tirer dessus. Alex lui dit qu’il le sait, son adn matche avec les traces de sang devant le garage. Alex est désolé, ils vont devoir l’interpeller. Manu avoue avoir mis un traceur sur son scooter, ils doivent y aller.

Kira se confie à Thaïs sur le stage. Elle a très envie mais elle vient de débuter son travail. Thaïs lui conseille de foncer en faisant les deux. Elle lui reparle de son histoire avec Louis, elle avoue que ça la stressait de lui dire. Kira dit avoir encore besoin de digérer mais elle est contente pour eux.

Manu est au téléphone avec Eve, il lui dit qu’avec Alex ils pistent Eliott avant qu’il quitte Montpellier. Eve propose de l’appeler pour le convaincre de se rendre, Manu lui dit de ne rien faire.

Thaïs et Louis dinent ensemble. Elle lui parle de son départ pour Marseille dans 10 jours et de sa possibilité d’être accepté en BTS loin… Louis comprend qu’elle voudra arrêter et Thaïs confirme qu’elle ne croit pas aux relations à distance.

Alex dit à Manu que le signal GPS ne bouge plus. Pendant ce temps là, Charles retrouve Eliott et lui donne ses affaires. Il le remercie, Charles lui dit qu’il s’est bien foutu de lui. Il lui dit qu’il a regardé ce qu’il transportait, il l’a mis en danger. Charles comprend qu’il a replongé et qu’il refait de la drogue. Eliott dit qu’il s’en fiche, Charles lui parle de sa mère. Eliott l’envoie balader et lui dit de partir. Charles l’insulte, Eliott menace de le frapper et lui dit qu’il n’a pas intérêt à le balancer. Charles s’en va.

Manu et Alex arrivent sur les lieux du traceur mais il les a baladés. Le traceur a été placé sur un camion abandonné !

