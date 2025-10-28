Un Si Grand Soleil du 29 octobre : Boris change de comportement, Léo fait un choix (résumé épisode 1781 en avance)



Un si grand soleil du 29 octobre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1781 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 29 octobre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Manu a dormi chez Alex. Il lui a préparé un petit dej mais il n’a pas faim. Alex dit à Manu que ça va aller, Eve a juste besoin de temps et d’espace, il trouve ça normal. Manu s’en veut, il avait promis de protéger d’Eliott. Il se reproche d’avoir promis un truc qu’il ne pouvait pas tenir et Eve le tient pour responsable. Il veut retrouver le meurtrier. Alex lui rappelle que Becker l’a écarté. Il lui parle de Boris mais Manu pense que ce n’est pas une bonne piste, il faut se concentrer sur le trafic de drogue.

Muriel est avec Boris, qui s’énerve après avoir cassé une tasse. Il est tendu. Muriel lui dit qu’elle comprend qu’il soit sur les nerfs mais ça va aller. Boris s’en va en lui disant simplement « à plus ».



Louis annonce à Ludo qu’ils vont vivre ensemble avec Thaïs. Ludo fait remarquer qu’ils sont pas ensemble depuis longtemps, il est surpris qu’ils aillent si vite. Mais Louis n’a pas peur avec Thaïs. Ludo est content pour lui même si ça l’embête qu’il parte.

Au commissariat, Elise teste une appli de rencontres et en parle à Thaïs. Elle a un énorme questionnaire à remplir, ça ne lui donne pas envie. Thaïs trouve ça bien qu’elle aille de l’avant. Elise dit ne pas avoir le choix. Au même moment, Elodie et Pauline roucoulent à l’hôpital quand Léo arrive. Il dit qu’il repassera, Elodie lui dit qu’entrer et elle s’en va. Léo annonce à Pauline qu’il va trouver un appart, il ne sera plus là quand elle rentrera. Pauline s’inquiète, ils n’ont pas d’argent. Elle lui parle de leur amitié, Léo n’a aucune envie qu’ils soient amis. Il lui dit qu’il va s’occuper de la récolte jusqu’à ce qu’elle revienne. Et ils s’arrangeront pour ses parts. Il veut disparaitre de sa vie. Elle lui demande pardon de lui avoir fait du mal.

Chez L Cosmétiques, Boris est odieux avec Bertier et Enric. Il leur parle mal, Enric explique qu’il s’agit d’une erreur du transporteur et tout sera réglé dans la journée. Enric et Bertier sont sous le choc qu’il leur ait parlé comme ça.

Sabine vient voir Eve, elle la fait rentrer. Sabine a de la peine pour elle et elle lui demande de pardon, elle a été hyper dur. Elles se prennent dans les bras. Eve confie à Sabine qu’elle a demandé à Manu de partir… Elle lui explique qu’Eliott s’était déjà fait agresser il y a une semaine, il s’en était sorti. Elle l’avait supplié d’aller voir la police et il n’a pas voulu. Manu lui avait promis de le protéger. Alex appelle Eve pour qu’elle passe au commissariat.

Manu va parler à un indic, il lui montre la photo d’Eliott mais il ne le reconnait pas. Il fait le tour, personne ne le reconnait. Une indic reconnait les comprimés mais pas Eliott, elle lui donne un nom : Gimenez. Pendant ce temps là, Alex demande à Eve de tout lui raconter sur la fusillade de la semaine dernière et sur son trafic. Eve refuse, elle l’envoie balader et s’en va !

A la coloc, Flore et Bilal préparent une tarte aux pommes. Elise leur dit qu’elle ne dinera pas là, elle a encore un rendez-vous.

Léo dit à Enric qu’il a besoin d’heures sup, il veut laisser la maison à Pauline et trouver un appartement. Enric lui dit qu’il a un pote qui cherche peut être un colocataire. Léo le remercie. A la coloc, Ludo demande à Elodie quand Pauline sort de l’hôpital et si elles vont vivre ensemble. Elodie dit qu’elle ne sait pas encore, elle n’a aucune réponse à leur donner pour tout ça. Elle peut juste leur dire qu’elle a envie de construire quelque chose.

Boris est avec Laurine. Elle trouve bizarre son histoire de malaise le jour de la mort d’Eliott. Elle s’interroge sur la coïncidence. Boris s’emporte et préfère s’en aller. A la clinique vétérinaire, Charles s’occupe d’un lapin. Il pense à Eliott et craque. Il fond en larmes.

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.