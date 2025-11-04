« Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban » : 3 choses à savoir sur le film ce soir sur TF1 (4 novembre)



« Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban » est au programme TV de votre mardi 4 novembre 2025. Au casting de ce film, le troisième de la franchise Harry Potter, bien sûr Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley ), Emma Watson (Hermione Granger) ou bien encore Gary Oldman (Sirius Black).





À voir ou à revoir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo via la fonction direct de TF1+.







« Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban » : synopsis

Sirius Black, un dangereux sorcier, parvient à s’échapper de la célèbre prison d’Azkaban. Il n’a alors qu’un seul but : retrouver Harry Potter, qui vient d’intégrer sa troisième année d’étude à Poudlard. Si l’on en croit la légende, le criminel aurait livré, dans le passé, les parents du jeune Harry à leur tueur, Voldemort, et souhaiterait désormais supprimer Harry…

3 choses à savoir sur le film

🧙‍♂️ C’est le réalisateur mexicain Alfonso Cuaron qui a réalise ce 3ème opus en lieu et place de Chris Columbus. Plusieurs noms avaient circulé dont celui de Steven Spielberg.



🧙‍♂️ Les origines mexicaines d’Alfonso Cuaron se retrouvent dans le film. Mais seuls les yeux avisés l’auront remarqué. Et vous ?

🧙‍♂️ En France lors de sa sortie en salles en 2004, 7.14 millions d’entrées en salles ont été comptabilisées.

Bande-annonce vidéo

Voici la bande-annonce officielle de votre film…