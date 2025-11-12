Un Si Grand Soleil Spoiler : Boris libéré, Charles face à Eve (épisode du 14 novembre)

Un si grand soleil spoiler épisode 1793 du 14 novembre 2025 – Boris va finalement être libéré de prison dans quelques jours dans votre série de France 3 « Un si grand soleil ». Et pour cause, Muller et Nathalie Gimenez ont été arrêtés pour le meurtre d’Eliott.


Un Si Grand Soleil Spoiler : Boris libéré, Charles face à Eve (épisode du 14 novembre)
Face à l’enregistrement d’elle entrain de commanditer le meurtre d’Eliott, Nathalie Gimenez assure qu’elle a ensuite donné un contre-ordre : elle ne voulait pas tuer Eliott et aucun de ses hommes ne l’a fait ! Mais la police ne la croit pas.

Le juge Laplace annonce à Boris que sa mise en examen est levée, il est libéré de prison. Mais il va être poursuivi pour entrave à la justice et risque une peine de 5 ans de prison !

Charles et Muriel se revoient et se promettent de garder le secret, personne ne doit savoir la vérité sur la mort d’Eliott. Mais Charles est rongé par la culpabilité et ne sait pas comment il va faire pour vivre avec ça sur la conscience.


Le soir, Eve vient sur la tombe d’Eliott et tombe sur Charles… Il dit venir chaque jour. Eve lui dit qu’elle espère que le tueur de son fils va payer très cher. Quant à Muriel, elle retrouve Boris. Catherine vient et lui présente ses excuses.

