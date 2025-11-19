C à vous du 19 novembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 19 novembre 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Budget, lutte contre le narcotrafic, présidentielle 2027… Jordan Bardella, président du Rassemblement National, député européen, est l’invité de #CàVous pour son livre « Ce que veulent les Français » aux éditions Fayard

🔵 Affaire Epstein, assassinat de Khashoggi : Donald Trump perd-il ses nerfs ? On en parle avec Philippe Corbé, directeur de l’information de France Inter, spécialiste des Etats-Unis et auteur de « Les femmes contre le trumpisme » aux éditions Grasset



🔵 Dans la suite de C à vous :

📖 Hugo Décrypte pour son livre « Hugo Décrypte en Russie » (Allary)

🎶 Keren Ann, pour son album “Paris Amour” sortie le 12 septembre

📖 Christine Ockrent pour son livre « Le Trump – de A à Z, un premier dictionnaire » (Denoël)

