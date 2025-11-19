La meilleure boulangerie de France du 19 novembre : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?



La meilleure boulangerie de France du 19 novembre 2025 – Michel Sarran, Noëmie Honiat, Chiara Serpaggi et Bruno Cormerais vous donnent rendez-vous ce soir sur M6 pour la suite de la saison 13 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Le jury continue son tour de l’Ouest de l’Occitanie.





Une émission à voir dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







La meilleure boulangerie de France du 19 novembre 2025 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 2ème semaine de la saison, le jury est à l’Ouest de l’Occitanie.

🔵 Lundi, c’est la boulangerie de Michel et Fabienne en Haute Garonne qui a remporté la victoire avec la très belle moyenne de 9,1/10 (8,5/10 pour la première impression, 9,5/10 pour le produit fétiche, 9,5/10 pour le pain signature, et 9/10 pour le défi du jury).



🔵 Mardi, c’est la boulangerie de Robin et Pauline dans les Hautes-Pyrénées qui a remporté la victoire avec la moyenne de 7,6/10 (7/10 pour la première impression, 8/10 pour le produit fétiche, 7/10 pour le pain signature, et 8,3/10 pour le défi du jury).

🔵 Ce mercredi soir, le jury sera cette fois dans la Haute Garonne et dans l’Ariège à la découverte de deux nouveaux artisans. Gourmandise et bonne humeur garanties !

En fin de semaine, le meilleur d’entre eux aura le privilège de représenter l’Ouest de l’Occitanie pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la saison

La Meilleure Boulangerie de France reprend la route pour un nouveau voyage à travers toutes les régions de l’Hexagone. Cette épopée gourmande, consacrée à la mise en lumière des plus belles boulangeries du pays, sera aussi l’occasion de célébrer le terroir, les producteurs locaux et la richesse du patrimoine français. Pour cette nouvelle saison, la cheffe pâtissière Chiara Serpaggi intègre le jury aux côtés de Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran. L’équipe pourra également compter, ponctuellement, sur la participation du chef Danny Khezzar, venu partager cette aventure unique.