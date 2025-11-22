C à vous du 22 novembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



Publicité





C à vous du 22 novembre 2025, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce samedi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Héritage, droits de succession, un tabou français ? On en parle avec François Lenglet, journaliste économique et essayiste

🔵 Des «safaris humains» à Sarajevo dans le viseur de la justice italienne. Décryptage avec Michel Goya, historien, ancien officier des troupes marine



Publicité





🔵 EXCLUSIF – le chef d’état-major des Armées, Fabien Mandon, a choisi C à vous pour s’expliquer

🔵 Dans la suite de C à vous :

📰 Inès de la Fressange et Marion Ruggieri pour les 80 ans du magazine ELLE

📸 Denis Brogniart pour le livre « Mes photos du bout du monde”

🎹 Lang Lang pour l’album “Piano Book 2”

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce samedi 22 novembre 2025 à 19h sur France 5.