Un Si Grand Soleil Spoiler : Alix prête à faire tomber Richard et Sybille ! (épisode du 28 novembre)

Un si grand soleil spoiler épisode 1803 du 28 novembre 2025 – On peut dire qu’Alix est du genre coriace dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». Et dans quelques jours, alors que Ludo ne veut plus l’aider, elle lui demande l’adresse où Lucas a remis la marchandise… La veille, avant de l’envoyer balader, il a confié à Alix que la femme le tient et qu’il n’a pas d’autre choix que de continuer.











Alix se rend alors sur les lieux, seule, et elle suit Sybille en voiture. Elle retrouve Richard dans son bureau, il est à la tête d’une entreprise de chantier naval.

Plus tard, Alix retrouve Catherine, avec qui elle doit passer la soirée. Elle l’interroge sur Richard Conte. Et justement, Catherine le connait bien, il était même présent l’an dernier à sa garden party… Mais Catherine ne le porte pas dans son coeur, c’est un magouilleur et il a déjà été poursuivi pour escroquerie ! Il a été blanchi depuis. Alix annonce alors à son amie qu’elle compte le faire tomber !

