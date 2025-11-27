C à vous du 27 novembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



Publicité





C à vous du 27 novembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce jeudi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Emmanuel Macron annonce un service militaire volontaire, opérationnel dès 2026. On en parle ce soir avec le Général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de Revue Défense Nationale (RDN), et Gaël Sliman, président et cofondateur de l’institut de sondages Odoxa

🔵 Michel Fournier, l’ambassadeur des campagnes devenu ministre. Le ministre délégué chargé à la ruralité est l’invité de C à vous



Publicité





🔵 Dans la suite de C à vous :

📺 Isabelle Ithurburu, pour l’émission « Stars à domicile » sur TF1

📖 Coco, pour le livre « Coco : l’insolence du trait, la lucidité du regard »

📚 Philippe Vandel pour le livre « Le dico français – français »

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 27 novembre 2025 à 19h sur France 5.