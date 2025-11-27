Un Si Grand Soleil Spoiler : Alix tend un piège à Richard, Charlotte trahit Noura ! (épisode du 1er décembre)



Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1804 du 1er décembre 2025 – Rien ni personne ne résiste à Alix dans votre feuilleton quotidien de Montpellier « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, pour protéger Lucas et le sortir du merdier dans lequel il s’est fourré, elle est déterminée à faire tomber Richard et décide de lui tendre un piège !











Publicité





Alix va à la rencontre de Richard et prétend vouloir acheter un bateau… Elle lui fait ensuite du rentre dedans et lui parle de sa piscine, qu’elle lui propose de venir voir… Alix laisse sa carte de visite à Richard, espérant qu’il morde à l’hameçon.

Pendant ce temps là, Sybille convoque Lucas et Dimitri pour la nouvelle livraison qui aura lieu dans 3 jours. Cette fois, c’est 1000 unités qu’il va falloir récupérer et ils toucheront 10.000 euros ! Mais Lucas est terrifié, il risque de perdre son travail et de finir en prison, d’autant que cette fois il doit carrément placer une caméra dans le bureau de Bertier et utiliser son ordinateur pour passer une commande frauduleuse !

Au lycée, Noura commence à se poser des questions sur son couple avec Pablo… Il organise une nouvelle soirée chez lui alors que son père et Sabine s’absentent, mais il ne lui en a pas parlé avant. Et sa meilleure amie, Charlotte, s’apprête à la trahir. Elle rêve de Pablo !



Publicité





A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Alix prête à piéger Richard, Emma en danger, les résumés jusqu’au 12 décembre 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici