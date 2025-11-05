C à vous du 5 novembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 5 novembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Détenus depuis trois ans en Iran, Cécile Kohler et Jacques Paris sont sortis de prison. Chirinne Ardakani, avocate des familles de Cécile Kohler et de Jacques Paris et Nicolas Teillard, journaliste à la rédaction internationale de Radio-France, sont les invités de C à vous

🔵 Derrière le cambriolage du Louvre, l’ex star des réseaux « Doudou Cross Bitume », voleur présumé de la galerie d’Apollon. On en parle avec Damien Delseny, journaliste, chef du service police-justice du Parisien-Aujourd’hui en France



🔵 Dans la suite de C à vous :

🎭 Elie Semoun, pour son spectacle « Cactus »

🎶 Amanda Lear pour son album « Looking back » disponible le 7 novembre

💪 Alexandre Jacquier, Candidat pour la France au titre de Mister Universe

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 5 novembre 2025 à 19h sur France 5.