Star Academy, les évaluations du 24 novembre : Sarah et Ambre au top, Lily et Théo L. tombent, le résumé complet



Publicité





Star Academy, les évaluations du 24 novembre 2025 – C’est ce mardi matin qu’avaient lieu les évaluations de la semaine 6 de la Star Academy 2025. Il s’agissait d’évaluations en binômes puisque c’est la semaine des destins liés.











Publicité





Les élèves ont choisi eux-mêmes leurs binômes : Sarah et Ambre, Victor et Léa, Anouk et Théo P., Lily et Théo L. Léo et Jeanne, ainsi que Bastiaan et Mélissa. Ils avaient une chanson à choisir parmi une liste de 9 et étaient ensuite évalués sur une danse (une choré apprise avec Jonathan et une impro de 30 secondes).

Ambre et Sarah ouvrent le bal de ces évaluations

C’est Ambre et Sarah, immunisées, qui démarrent ces évaluations sur « Arcade » de Duncan Laurence. Sans surprise, le chant est une belle réussite, c’est très beau ! Elles enchainent avec la danse, c’est très joli aussi.

Victor et Léa enchainent, ils ont choisi « Wrecking Ball » de Miley Cyrus. Ça semble vraiment bien, pas de fausses notes. Place ensuite à la danse, c’est fluide, Jonathan a l’air satisfait.



Publicité





On poursuit avec Lily et Théo L. sur « Arcade » de Duncan Laurence. C’est très réussi, ça matche bien entre eux et Théo L. continue de beaucoup progresser. Pour leur danse, ça semble vraiment bien, les profs ont l’air d’apprécier mais ils chutent. Lily précise (et elle n’aurait peut être pas du) que ce n’était pas prévu, ils sont tombés. Au château, Ambre leur dit qu’ils ont assuré et dédramatise pour la chute. Mais Lily n’est pas contente d’elle.

Place à Anouk et Théo P. sur « Un homme heureux » de William Sheller. C’est très bien aussi, et la danse est plutôt réussie. Leur partie impro est très jolie. Ils ressortent contents d’eux et les autres les félicitent.

C’est ensuite au tour de Jeanne et Léo, qui ont choisi « Arcade » de Duncan Laurence. C’est plutôt réussi mais quelques faussetés et quand elle ressort, Jeanne se reproche des soucis de justesse. Pour la danse, ça semble pas mal.

Et on termine avec Bastiaan et Mélissa sur « Changer » de Gims. C’est pas mal mais quelques faussetés. La danse est bien mais on les trouve en dessous des autres.

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : Clairement, on est sur des évaluations réussies et ça va certainement se jouer sur des détails. On a trouvé Sarah et Ambre au dessus et Lily et Théo L. nous ont surpris positivement. Dans les un peu en dessous, on dirait Léo et Jeanne, et Bastiaan et Mélissa. Verdict mercredi soir en fin de quotidienne avec l’annonce des 2 binômes nominés !

Retrouvez la quotidienne ce soir à 17h30 sur TF1. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.