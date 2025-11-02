Capital du 2 novembre 2025 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6



Publicité





Capital du 2 novembre 2025 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Seb, Noz, Cdiscount : équipez-vous dernier cri, à petit prix ! ».





A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur M6+.







Publicité





Capital du 2 novembre 2025 : sommaire et reportages de ce soir

Noz : le roi du déstockage veut équiper toute votre maison !

Et si Noz était la meilleure adresse pour décorer son intérieur à prix mini ? Le champion français du déstockage a bâti son succès en rachetant les invendus et les stocks des grandes enseignes en difficulté. Après Habitat et Made.com, c’est désormais Casa qui débarque dans ses rayons : 6,5 millions d’articles soldés jusqu’à –60 % ! Résultat : l’affluence explose. Pousser la porte de l’un de leurs 343 magasins, c’est comme pénétrer dans une véritable caverne d’Ali Baba. Impossible de savoir à l’avance ce qu’on y trouvera, mais une chose est sûre : les prix y fondent, entre –30 et –80 %.

Née en Mayenne, l’enseigne continue son expansion fulgurante avec un chiffre d’affaires de 800 millions d’euros en 2024, soit une croissance de 11 %. Quels sont les secrets de cette réussite ? Comment Noz parvient-elle à rafler d’immenses lots et à négocier des tarifs imbattables grâce à ses acheteurs aguerris ? Peut-elle s’imposer comme la référence pour équiper toute la maison à petits prix ?

La revanche des robots de cuisine

En un temps record, le Airfryer a conquis les cuisines et relégué ses rivaux au second plan. Mais la riposte s’organise. Performances boostées, fonctions connectées, recettes toujours plus ingénieuses : Capital a enquêté sur le grand retour des robots multicuiseurs. Leader du marché, Moulinex dégaine son nouvel atout : le Cookeo Infinity, un appareil révolutionnaire intégrant un Airfryer. Que vaut ce modèle d’un nouveau genre ?

Direction l’usine Seb de Lyon (Rhône), où s’organise la résistance face au géant américain Ninja, maître incontesté du Airfryer. Dans cette course à l’innovation, de nombreuses marques veulent leur part du gâteau, comme l’Australien Sage, déjà connu pour ses machines à café et désormais prêt à conquérir le marché français avec un robot vendu moins de 200 €. Sa promesse : des plats prêts en moins de 20 minutes. Pari tenu ? Des chefs ont mis l’appareil à l’épreuve. Et pour les budgets serrés, le reconditionné explose : à Nantes (Loire-Atlantique), Reficio, spécialiste de l’électroménager de seconde main, frappe fort avec des appareils 30 % moins chers que les neufs.



Publicité





Exclusivités et petits prix : comment Cdiscount rivalise avec Amazon

Apple, Nintendo, Ninja… Et si les meilleures affaires se trouvaient désormais sur Cdiscount ? Pour rivaliser avec Amazon, le géant français du e-commerce a totalement repensé sa stratégie. Produits stars à prix cassés, exclusivités inédites : comment Cdiscount réussit-il à séduire les grandes marques tout en maintenant des tarifs imbattables ?

Sous l’impulsion de son patron, Thomas Métivier, la priorité est donnée à l’efficacité et à l’optimisation des coûts. À Cestas (Gironde), son entrepôt automatisé de 96 000 m² expédie chaque jour des milliers de commandes avec une promesse ambitieuse : une livraison possible dans la journée, parfois même dans les lieux les plus insolites… comme le wagon-bar d’un TGV !

Autre pari audacieux : le made in France pour sa gamme de meubles. Objectif : proposer des produits durables, accessibles et fabriqués localement, grâce à un réseau de 10 000 vendeurs sur sa marketplace. Entre livraisons express, offres exclusives et prix imbattables, immersion dans les coulisses du géant français du commerce en ligne.