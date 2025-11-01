Star Academy : qui a été éliminé lors du 3ème prime ? (résumé + replay du 1er novembre 2025)



Publicité





Star Academy, résumé du prime 3 du samedi 1er novembre 2025 – C’est parti pour le troisième prime de la saison 2025 de la Star Academy, présenté par Nikos Aliagas. Les 16 académiciens interprètent pour leur hymne, « Voulez-vous ? » d’Abba.





Sarah ouvre ensuite ce prime avec la chanson « Stand Up » de Cynthia Erivo. Michaël la félicite, elle salue le fait qu’elle intègre tout ce qu’on lui dit.







Publicité





Magnéto sur Charlotte Cardin et Ed Sheeran

Les académiciens (sauf les nommés) reprennent « Shape of You », rejoint à la fin par Ed Sheeran et Charlotte Cardin.



Publicité





Magnéto hommage aux anciens élèves récompensés hier soir aux NRJ Music Awards

On enchaine avec une collégiale des académiciens sur les chansons des anciens. Lénie les rejoint, suivie par Héléna, Marine, Julien Lieb, et Pierre Garnier.

On découvre le classement de la semaine : 1ère Sarah 18,2; 2ème Ambre 17,3; 3 Victor 16,7; 4 Anouk 15,8; 4 Jeanne 15,8; 6 Léa 15,5; 7 Léane 15; 8 Mélissa 14,6; 9 Lily 14,4; 10 Bastiaan 13,8; 11 Théo P. 13,7; 11 Léo 13,7; 13 Théo L. 13; 14 Noah 12,8; 15 Ema 12,4; 16 Lenny 12,1

Place à la battle du Top 3. Sarah, Ambre et Victor s’affronte sur « J’avoue » de Linh. Les profs votent pour désigner le gagnant : Papy vote Sarah, Marlène vote Victor, Michaël vote Ambre, Sofia vote Victor, Jonathan vote Ambre. Il y a égalité, c’est donc Michaël qui tranche et il confirme Ambre. Elle remporte donc l’immunité et l’ouverture du prochain prime !

Ed Sheeran revient pour partager un duo avec Théo P. sur « Azizam ». Marlène félicite Théo.

On continue avec les Katseye, qui sont avec Sarah pour chanter « Gabriela ». Jonathan félicite Sarah.

Place à l’auto-portrait d’Ambre. Elle chante « Ecris l’histoire » de Grégory Lemarchal, « Nuit magique » de Catherine Lara (sa mère la rejoint), « Beautiful Things » de Benson Boone, et « Shallow » de Lady Gaga et Bradley Cooper. Sofia annonce qu’elle envoie du lourd ce soir, elle a trouvé ça extraordinaire.

Après un magnéto sur Bastiaan, on le retrouve pour son tableau chanté / dansé sur « Tainted Love » de Soft Cell. Il obtient la note de 16 et il a donc battu Léane ! Il détient pour l’instant pour le pass de la tournée !

Magnéto Star Ac Mix

Léane chante avec Charlotte Cardin « Tant pis pour elle ». La marraine félicite Léane.

On continue avec le « face à face ». Léa et Anouk s »affrontent sur « I have nothing » de Whitney Houston avec Belinda Davis. La gagnante remportera un avantage qui sera annoncé par Michaël demain ! Sofia annonce que c’est Léa qui remporte l’affrontement !

Place aux chansons des nommés. Ema chante « J’y crois encore » de Lara Fabian, Lenny « Longtemps » d’Amir, et Noah « Un homme » de Jérémy Frérot. Lenny se plante sur les paroles dès le début de sa chanson.

Ed Sheeran revient pour chanter « Sapphire » avec Lily et Léo. Papy les félicite et annonce qu’il passe un bon moment.

Léo et Lily sont ensuite à la guitare et ils racontent leur semaine en chanson. Léane et Théo L. chantent ensuite « Les filles d’aujourd’hui » de Vianney et Joyce Jonathan. Le grand père de Théo L. est fier mais Sofia note des petites erreurs de justesse.

Magnéto tops et flops

Charlotte Cardin reprend « Feel Good » avec Anouk, Jeanne et Victor. Et Ed Sheeran revient pour interpréter « Camera ».

Noah sauvé par le public, Lenny éliminé de la Star Academy 2025

C’est l’heure du verdict. Le public a choisi de sauver Noah ! Place aux votes des élèves : Léane vote Ema, Théo L. vote Lenny, Anouk vote Lenny, Théo P. vote Lenny, Jeanne vote Ema, Sarah vote Lenny, Bastiaan vote Ema, Léa vote Ema, Lily vote Ema, Léo vote Lenny, Mélissa vote Lenny, Ambre vote Ema. Ils sont à égalité, Victor est décisif et vote Ema ! Lenny est donc éliminé.

Star Academy 2025, le replay du premier prime du 1er novembre

Rendez-vous demain à 16h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.